Vi har brug for påskens mirakel

På kant: Påsken nærmer sig med markeringen af Jesu lidelse, død og... opstandelse! Det det er en udfordring for tanken og endda fristende at lægge hen i skraldebunken for overtro, fantasi og febervildelser.

Men kan opstandelsen - og mirakler i øvrigt - helt udelukkes? Sker der ikke nogle gange noget, der overgår vores forstand? Forskere og naturvidenskabsfolk er tilbøjelige til at sige nej. Men nogle af dem holder faktisk muligheden åben.

Det gælder 13 kristne videnskabsfolk, som er gået sammen om at levere artikler til antologien "Tro og videnskab". Fælles for dem alle er, at de betragter tro og viden som to fortællinger om verden. Fysik, biologi og naturvidenskaben i øvrigt siger noget om, hvad der sker, hvornår det sker og hvordan det sker. Mens kunst, filosofi og religion giver bud på, hvorfor det sker. Humaniora beskriver følelser og livserfaringer, hvor naturvidenskab beskæftiger sig med facts og fornuft.

Naturvidenskaben kan muligvis forklare forelskelse med kemiske processer i hjernen. Men vi frier nok ikke til vort hjertes udkårne sådan: "Min hjerne sender endorfiner ud i min organisme, når jeg tænker på dig? Mon din hjerne har det på samme måde?"

Vi har brug for følelser, erkendelser - ja, tro på mirakler. Så kan der opstå det mest utrolige. Det er det, Påskens evangelium prøver at fortælle os fornuftige mennesker.