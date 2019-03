Vi har brug for nydanskere til at pleje vores ældre

På kant: Et interview med Dorte Susanne Nielsen på P1 Orientering forleden blev en øjenåbner. Inden for de næste ti år får vi i Danmark 150.000 flere ældre over 80 år.

Vi har brug for mange flere "varme hænder" på plejehjem og sygehuse. Dorte Susanne Nielsen er sygeplejerske og forsker ved Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital og har interviewet familier med såkaldt ikke-vestlig baggrund. Hun fortæller, at mange familier passer deres skrøbelige ældre derhjemme, fordi de ikke har råd til at betale indskud, leje og mad for at deres ældre kan bo på plejehjem.

Familierne ender ofte med at bryde sammen under de komplekse plejeopgaver. Det går ud over deres uddannelse og arbejde.

Dernæst har pleje- og sundhedssektoren hårdt brug for flere "varme hænder" til at tage sig af de ældre. Vi må vågne op til virkeligheden og tage vare på de mange unge ressourcestærke unge med indvandrerbaggrund, vi har.

"I stedet for at true dem med at blive sendt hjem, skulle vi støtte dem i at få en uddannelse," siger Dorte Susanne Nielsen og fortsætter: "Vi har i dag rigtig mange dygtige tosprogede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Måske skulle vi være bedre til at samarbejde med dem og bruge deres ressourcer." For etikken er klar: "Alle ældre i Danmark fortjener at blive set, hørt og forstået, når de siger, at de er tørstige, har ondt eller har brug for at komme på toilettet!"

Dorte Susannes Nielsen pointe er vigtig, ikke kun fordi jeg fylder 80 om 18 år, men fordi den ældrepleje, vi kender i dag, risikerer at bryde helt sammen. Vi har hårdt brug for vores flygtninge og indvandrere og deres efterkommere. Her er de "varme hænder", samfundet efterspørger. De skal blot bydes velkommen og inviteres indenfor i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Og så skal familierne have rabat eller tilskud, så deres mest plejekrævende ældre kan komme på plejehjem.