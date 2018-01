Verden ifølge Dan og Jakob. Vi bor - heldigvis - i den samme verden, Dan Jørgensen

Replik: Jeg kan læse i avisen Danmark her i weekenden, at Dan Jørgensen har sat sig ned i den politiske sandkasse. Det er lidt trist, for Dan er både en begavet og (ellers) ordentlig kollega.

Årsagen skal nok findes to steder: Dels kan det være svært at komme igennem i pressen, hvis ikke man baserer sig på konflikt. Det er noget skidt, og det har pressen og politikerne et fælles ansvar for at gøre noget ved. Og dels kan det være en effektiv måde at undgå at blive konkret om sin egen politik på, hvis man blot i floskeltermer skælder andre ud.

Så i stedet for at jeg sætter mig ned i sandkassen ved siden af Dan og begiver mig ud i et ligeså indholdsløst angreb på en usammenhængende, visionsløs og usaglig opposition, så vil jeg hellere svare på det spørgsmål, Dan Jørgensen rejser: "Hvad er det egentlig for en verden, Venstre lever i?"

Den verden, som Venstre lever i, er ikke perfekt. Men den er bedre, end den, der var i går. På de pejlemærker, vi har opstillet, har vi nemlig leveret. Der er kommet flere end 100.000 nye private arbejdspladser. Markant færre bliver forsørget af det offentlige og er nu en del af det arbejdende fællesskab. Vi har investeret massivt i sundhedsvæsnet og ældreplejen. Og så har vi fået styr på udlændingepolitikken med nogle af de laveste asyltal, vi har set i mange, mange år.

Ligeså forkert det ville være at påtage sig hele æren for, at vi er nået så langt, ligeså forkert er det at hævde, at den førte politik ikke har nogen betydning. For eksempel har regeringen indført et kontanthjælpsloft og en integrationsydelse. Sænket en række afgifter til gavn for helt almindelige danskere. Gennemført mere end 65 nødvendige justeringer af udlændingepolitikken. Sænket PSO-afgiften markant. Flyttet op mod 8000 arbejdspladser ud i landet - og jeg kunne blive ved.

Det er den verden, Venstre lever i. Heldigvis er det også den verden, Dan Jørgensen lever i. Hvis vi gør os umage, så bliver det en verden med endnu flere muligheder, vores børn og børnebørn kommer til at vokse op i. Det er derfor, vi beskæftiger os med politik, både Dan og jeg. Det er for at sikre et trygt Danmark - også for næste generation.

Derfor vil vi i Venstre jo fortsætte ad det spor. Det spor, hvor vi sikrer optimismen og væksten i hele landet. Fortsætter med at skabe bedre balance i Danmark, blandt andet ved en mere decentral placering af statslige arbejdspladser, men også med gode erhvervsvilkår, der understøtter industrien. Og så skal vi fortsat bekæmpe parallelsamfund og sørge for, at Danmark hænger sammen kulturelt.

Det var den korte version af, hvad Venstre vil, og hvordan vi vil sikre "det Danmark, du kender", Dan. Altså det land, dit parti for ganske nylig mente var alle tiders og nærmest skulle præserveres i sin eksisterende form. Det land, I for bare ét år siden mente, var "den bedste danske opfindelse". Og ironisk nok det samme land, som ifølge jeres reklamebureaus seneste påfund imidlertid skal "samles igen", fordi alt åbenbart er faldet fra hinanden på blot et år.

Så er det din tur igen - Hvad vil I? Og hvis det er for overordnet et spørgsmål, så lad mig bare blive mere konkret: Vil I afskaffe kontanthjælpsloftet, så det bliver mindre attraktivt at søge arbejde? Vil I fjerne integrationsydelsen, så det bliver vanskeligere for udlændinge at lære Danmark at kende? Skal vi hæve afgifter, så Danmark bliver mindre konkurrencedygtigt? Skal bilpriserne op igen? Skal vi give mere i udviklingsbistand? Jeg kunne stille mange flere spørgsmål, for hvad er det egentlig, Socialdemokratiet gerne vil? Andet end til?