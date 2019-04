Venstrefløjen slynger om sig med misvisende påstande

Læserbrev: Den kommende valgkamp vil blive udkæmpet i en sky af misvisende og forkerte påstande, der til ulidelighed vil blive gentaget af venstrefløjen.

Man vil hævde, at uligheden er steget voldsomt. I stedet for at holde sig til sandheden: At Danmark er et af de mest lige lande i verden. Man vil hævde, at sundhedsvæsenet er blevet skåret ned. Selvom det siden år 2000 er vokset med 69 procent. Mod den samlede, offentlige sektor, der er vokset 19 procent. Man vil hævde, at børnefattigdommen er steget, selvom det er fup at sammenligne tal, der er beregnet med to forskellige definitioner. Og sådan vil venstrefløjen blive ved og ved med påstande, der ligger meget tæt på fake news. Hvis der dog bare fandtes samfundsinstitutioner af den ene eller anden art, der så det som deres opgave at dokumentere og påtale den slags. Indtil videre må vi - fornuftige borgerlige - selv faktatjekke igennem Danmarks Statistik, OECD og andre pålidelige kilder. Jeg anbefaler andre at gøre det samme.