Varebilsvanvid på de syddanske veje

Læserbrev: Regelrytteriet for selvstændige virksomheder når konstant nye højder. Det seneste eksempel er den nye godskørselslov, som betyder, at alle varebiler på over to ton nu skal indregistreres igen.

Derfor modtog installatører og andre håndværksvirksomheder i Syddanmark og i resten af Danmark for nogle uger siden et brev fra Færdselsstyrelsen, som gjorde det klart, at omkring 300.000 varebiler - heraf over 55.000 alene i Region Syddanmark, skal omregistreres inden den 1. juli. Samtidig skal virksomhederne sikre, at attesten altid ligger i bilen. Ellers vanker der bøder.

De nye regler er et forsøg på at styrke indsatsen mod social dumping og snyd indenfor transportområdet. Det er jo fornuftigt nok. Men i Danmark er det altså kun omkring 11.500 varebiler, der bruges til at køre gods for andre.

Der vil med andre ord være tale om en masse administrativt bøvl med et meget beskedent udbytte. I stedet ville der være meget mere fornuft i at bruge kræfterne på at kontrollere de virksomheder, der rent faktisk kører med gods i stedet for at skære alle varebilsejere over én kam.

Økonomisk er der også tale om en komplet unødvendig udgift. Det vil koste den enkelte varebilsejer mindst 100 kr. for hver bil - og formentlig mere, hvis bilerne er leasede, som er en løsning stadig flere virksomheder benytter sig af.

Det lyder måske ikke som noget voldsomt beløb, men sammenlagt er der faktisk tale om 28 mio. kroner. Dertil kommer udgifterne til administration og den tid, som virksomhederne skal bruge på at omregistrere alle deres varebiler. Tid, som kunne være brugt langt bedre ude hos kunderne.

Slutfacit er, at et tocifret millionbeløb bliver brugt til ingen verdens nytte og efterlader et indtryk af, at politikerne på Christiansborg helt har mistet følingen med hverdagen ude i virksomhederne.