På kant: Jeg har altid undret mig over, at politikere tror, deres kontrafej på et stykke pap i en lygtepæl kan få folk til at stemme på netop dem. Tror de virkelig, deres smilende ydre, særprægede navne og simple slogans får afgørende betydning i stemmeboksen?

Valgplakaterne afslører, hvor lavt vores såkaldte ledere er sunket. Aldrig har vi talt så meget som ledelse - og aldrig har vi haft så dårlige ledere.

Lederguru John Maxwell nævner bl.a. tre lederniveauer:

Det allerlaveste er "Position": Vi følger lederen, fordi vi skal. Sådan er det politiske system indrettet. Vi klapper hælene i.

Derefter kommer "Produktion": Vi følger lederen for det, vedkommende har udrettet. Men her bliver vi i tvivl. For nogle politiske resultater blev til ved en studehandel. Der blev klippet en hæl og en tå. Og noget blev rullet tilbage.

Højeste niveau er "Personlighed": Vi følger lederen for det, han eller hun er og står for.

Det er her, det går galt: Politikernes holdninger skifter jo som vinden blæser. Løkke uddeler pludselig 69 mia. til velfærd. Mette Frederiksen er blevet ligeså stramtandet over for udlændinge som DF.

Hvor er de store personligheder blevet af i dansk politik? Dem, vi følger, fordi vi har grund til at tro på dem?