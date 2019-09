VUC Fælles kamp for uddannelser

Læserbrev: Alle har ret til en uddannelse. Derfor vil jeg som lokalt radikalt folketingsmedlem kæmpe for, at give alle et tilbud om uddannelse i nærheden af, hvor de bor i Syd- og Sønderjylland. Jeg bakker derfor 100 procent op om borgmestrene fra Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Haderslev, når de i et brev til undervisningsministeren kæmper for, at de lokale afdelinger af VUC i Sønderjylland bliver bevaret og udbygget.

For mig at se er det helt afgørende, at vi får flere studiepladser i Syd- og Sønderjylland.

Derfor er det dybt uacceptabelt både for de studerende og deres lærere, at VUC SYD's situation fortsat er uafklaret.

Jeg bakker derfor også op om de fire Sønderjyske borgmestres ønske om en dialog med ministeren med det klare formål at sikre et kvalitativt og geografisk spredt uddannelsesudbud i vores landsdel.

Borgmestrene påpeger, at den sønderjyske landsdel er præget af en arbejdsstyrke med et forholdsvis lavt uddannelsesniveau. Det har de ret i. Der er derfor brug for efter- og videreuddannelse af voksne for at dække virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Her spiller VUC SYD en vigtig rolle.

Som folketingsmedlem med lokal bopæl vil jeg kæmpe for, at alle får mulighed for at få en uddannelse for at få skabt et godt liv også i vores landsdel.