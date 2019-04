Mennesker: 24. marts efterlyser Henrik Meng politikere, der opleves ægte: "Dem der lyder og opfører sig som om de mener det samme som os, eller noget der ligner. Dem, som vi stoler på er i stand til at skabe en verden, der er bedre. Dem, der taler og opfører sig som rigtige mennesker med glød, saft og kraft, uanset partifarve. Vi leder stadig."

Kære Henrik. Politikere, som de er flest, er - uanset partifarve - helt rigtige mennesker og opfører sig som rigtige mennesker. Alene er de næppe i stand til at skabe en verden, der er bedre, men de mener alle sammen, at de sammen med andre kan gøre det. Hvordan denne bedre verden så ser ud, er politikere herhjemme heldigvis ikke altid helt enige om. Politikere arbejder for det, de mener er bedst, med den glød, saft og kraft, som de hver især har. De er der for at gøre en forskel, og ikke for "de magelige vilkår, der følger med den politiske gerning", som du formulerer det. Var de der for gode arbejdsvilkår, må de fleste være slemt skuffede.

Har du ikke mødt sådan en politiker endnu, har du efter min overbevisning enten været ualmindeligt uheldig - eller måske snarere ledt de forkerte steder.

Vil man gerne lære de enkelte politikere at kende, er der masser af muligheder.

Du skriver, at de fleste af os hverken har talt med eller mødt folketingskandidater eller EP-kandidater i levende live tæt på. Det tager jeg som udtryk for, at du gerne vil, og jeg kan forsikre dig for, at det absolut er muligt. Men jeg vil også bede dig overveje, om du mener det er politikernes eller dit eget ansvar, at du aldrig har talt med eller mødt en af os.

Har du selv skrevet til politikerne for at få svar på spørgsmål, du måtte have? Har du ringet til dit lokale folketingsmedlem for at spørge ind til en sag? De ting kan man nemt gøre, og det er mit indtryk, at langt de fleste folketingsmedlemmer er flinke til at svare, og at de gør det, netop fordi de er helt rigtige mennesker, der lægger al den glød, saft og kraft i deres arbejde, som de kan.

Selv holder jeg "træffetid" rundt omkring i landet, hvor alle kan komme forbi, og så kan vi tale om hvad som helst, uformelt og under fire øjne. Det har jeg gjort i alle hjørner af landet, og der er som regel mange, der benytter sig af muligheden.

Jeg bebrejder dig ikke, at du ikke har været på besøg i de lokale partiforeninger. Langt de færreste danskere er i dag medlem af et politisk parti. I dag er vi nede omkring 3%. Derfor er det heller ikke til at vide, at man som oftest bare kan kigge forbi. De fleste partier vil være glade for at få besøg, også af én, der ikke ved, om han er enig med partiet, som formentlig ikke har tænkt sig at melde sig ind, og som ikke engang ved, hvor han vil sætte sit kryds.

De politiske partier er åbne og imødekommende, og når der er arrangementer med de lokale folketingsmedlemmer, kandidater eller ministre, er der både god tid, nærvær og mulighed for at lære politikerne rigtig godt at kende. Det kræver ikke ret lang tid på google eller facebook for at finde ud af, hvor og hvornår den slags arrangementer finder sted.

I løbet af januar, februar og marts har Venstre i Nordsjælland (der nok er tættest på dig) haft besøg af Karen Ellemann, Claus Hjort Frederiksen, Sophie Løhde, Ellen Trane Nørby og Kristian Jensen - for bare at nævne ministrene. De lokale folketingsmedlemmer og folketingskandidater har også været til arrangementer, der ikke kun bød på politik, men også småsnak og noget så ærligt og nede på jorden som kalveculotte med kartofler og svampesauce. Arrangementerne var åbne for alle.

Det kan vi næsten gøre lige så godt i min kreds i Kolding, hvor en gymnasierektor netop har inviteret mig og to andre politikere fra to andre partier til at mødes med ham selv og en række venner. De giver kaffe og kage, og det eneste, de beder os om, er at diskutere de politiske spørgsmål, som gæsterne måtte have. Det er simpelthen så fedt med den slags initiativer, og jeg har allerede sagt "ja tak" til invitationen.

Også i Venstre i Kolding vil der til enhver tid være plads til din families to voksne med stemmesedler, og jeg kan også garantere, at VU'erne nok skal tage sig godt af dine fire unge.

Det er min opfattelse, at danske politikere helt generelt og helt bogstaveligt er til at tale med. De tager sig tid, de kommer ud, og de er aldrig meget længere end en mail eller et telefonopkald væk.

Så min opfordring til dig skal være at bruge tiden frem til valget på selv at tage kontakt til de politikere, du og din familie kan stemme på, for at lære dem at kende. Du behøver ikke nødvendigvis at invitere dem hjem til kaffe og småkager, men kunne det ikke være sjovt? Ring, skriv, følg dem på facebook og find ud af, hvor du kan møde dem.

De ægte politikere med glød og saft og kraft findes og lever i bedste velgående. Så godt, at det kun kræver en lille bitte indsats at finde frem til dem.