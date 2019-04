Uopfordret job ansøgning

Læserbrev: Kære vælger.

Jeg vil meget gerne søge et job ved dig. Jeg ansøger uopfordret en stilling som folketingsmedlem i den kommende valgperiode.

Jeg har læst ansættelsesvilkårene, der er beskrevet i grundloven, og konstaterer, at jeg er kvalificeret til jobbet.

Jeg er handlingsorienteret og agerer på de opfordringer og spørgsmål, jeg får. Jeg vil være borgernær, hvilket betyder, at jeg vil fortsætte med at bo i Trekantområdet. Jeg er i dag byrådsmedlem i Kolding kommune på 6. år, og er rigtig glad for det, dog er jeg indstillet på at det ikke kan fortsætte, hvis du tilbyder mig jobbet som folketingsmedlem. Jeg er opmærksom på, at et folketingsmedlem arbejder for hele Danmark, jeg er dog af den opfattelse, at en stærk lokal stemme på Christiansborg er vigtig.

Jeg tror, at en daglig gang i virkeligheden er afgørende for bedst muligt at bestride jobbet, det har jeg haft med et arbejdsliv som håndværker og faglærer på erhvervsuddannelser.