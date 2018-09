Unges værdiskred skal bremses - nu: Få så stoppet de puttemiddage

Festkoncept: De seneste uger har man i medierne kunnet læse om de såkaldte puttemiddage, der finder sted på flere danske gymnasier. Et koncept, som alle bør tage afstand fra.

Det går kort fortalt ud på, at de ældre elever håndplukker elever af modsatte køn fra gymnasiets yngste årgang, som så modtager en invitation til nogle konkurrencer og senere til en fest. Det lyder måske som en uskyldig måde at byde de nye 1.g'ere velkommen på. Men det er det langt fra. For eleverne bliver primært valgt på deres udseende, og konkurrencerne handler som regel om at medvirke i videoer og på billeder, hvor man skal spille op til de ældre elever - helst så grænseoverskridende som muligt.

Det, som kan virke uskyldigt på overfladen, er i virkeligheden en popularitetskonkurrence, hvor man bliver udsat for nogle ting, som ingen unge bør udsættes for. Det er ikke sikkert, at alle de deltagende elever med det samme kan mærke, at deres grænser er blevet overskredet, men når der flere år senere stadig ligger ubehagelige videoer og billeder på nettet - tilgængeligt for alle - så er der stor sandsynlighed for, at man fortryder. Samtidigt kan puttemiddagkonceptet være med til at inddele eleverne i et A- og et B-hold, hvor nogen kan føle sig mindre værd og udenfor.

For mig er der ingen tvivl: Puttemiddage er en uskik, og de er udtryk for et værdiskred med alvorlige konsekvenser for de unge. Og når vi ser, at elever i folkeskolen på deres sidste skoledag begynder at efterabe konceptet med videoer af børn helt ned til 4. klasse, så er vi i den grad ude på et skråplan.

Hvis vi ikke sætter en stopper for puttemiddagene, kan de simpelthen skade ungdomskulturen og give en stor gruppe unge dårligt selvværd, forskruede holdninger til det modsatte køn og i det hele taget en dårlig start på voksenlivet.

Ansvaret ligger først og fremmest hos de unge selv. Når man for eksempel går i 3.g., er man gammel nok til at tage ansvar for sine handlinger, og man burde kunne se, at puttemiddage ikke gør noget godt for den enkelte eller for fællesskabet. Men jeg vil også opfordre til, at forældrene kommer mere på banen. Det er et misforstået hensyn, hvis forældre af princip ikke vil blande sig for at vise tillid til børnene.

Vi har et ansvar for jævnligt at tale med vores unge om blandt andet deres ageren på sociale medier og deres måde at indgå i fællesskaberne på. Sådanne samtaler behøver ikke at virke moraliserende eller overvågende, hvis man bare skaber rammerne for, at det er helt naturligt at tale om den slags sammen. Det er at vise kærlighed og omsorg for sine børn.