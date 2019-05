Udlændingepolitik. Styr på udlændingepolitikken giver råd til bedre velfærd

Læserbrev: Der er fortsat behov for en stram udlændingepolitik. Ikke-vestlig indvandring koster danskerne en formue hvert år. De nyeste beregninger viser, at den form for indvandring koster de offentlige kasser over 30 mia. kr. Om året.

De stramninger, vi allerede har lavet, har medført, at asyltallet er faldet markant. Derfor vil DF indføre et asylstop. Og så skal vi i stedet bruge de penge, vi sparer, på velfærd.

Selv om mange andre partier lover en stram udlændingepolitik, så svigter de og stemmer imod DF's forslag, når det kommer til stykket. Da vi forslog at forbyde Hizb ut-Tahrir, stod DF helt alene.

Meningsmålingerne peger på en rød regering. Det er skidt nyt for Danmark. Sidst vi oplevede dette blev grænsekontrollen sløjfet og asyltilstrømningen steg. Morten Østergaard (RV) pralede af dette.

Vi har fortsat problemer med parallelsamfund og indvandrere, der ikke ønsker det danske demokrati. Så der er fortsat hårdt brug for Dansk Folkeparti.