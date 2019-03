Udenlandske læger er en kæmpe ressource - og vi stoler på dem

Læger: Over de seneste mandage har Danmarks Radio vist en dokumentarserie om udenlandske læger. Serien sætter kritisk fokus på udenlandske læger i Danmark, og den har medført, at mange af vores udenlandske kollegaer føler sig miskrediteret.Som seer til dokumentarserien kan man sidde med det indtryk, at udenlandske læger generelt udgør et problem. Det er meget langt fra sandheden. Vores sundhedsvæsen kunne ikke eksistere, som det gør i dag, hvis det ikke var for udenlandske læger, der har valgt at arbejde her i landet. Uden dem ville vi have både længere ventelister og længere køretid til specialiserede læger.

I Region Syddanmark har vi i dag flere hundrede udenlandske læger. Vi klarer os godt i patienttilfredshedsundersøgelser, og vi klarer os godt, når Dagens Medicin årligt kårer de bedste sygehusafdelinger i landet. Derfor ærgrer det os, når de kollegaer, der har været med til at sikre de resultater, bliver mødt af mistro. De er dygtige, og de yder en kæmpe indsats for de syddanske patienter.

Selvfølgelig skal man kunne tale med sin læge på dansk og kunne stole på lægens faglige evner. Det mener vi også gælder. Som sundhedsfaglige ledere i Region Syddanmark er det derfor vigtigt for os at understrege, at man kan stole på de læger, som er ansat på vores sygehuse. Det gør vi, og det kan man også gøre som patient. De knokler hver dag for at hjælpe patienter, blive bedre til sproget og lære en anden kultur at kende. Den indsats skal de have stor tak for. Ikke mistro.