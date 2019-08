Ud og svømme

Læserbrev: De radikales leder, Morten Østergaard, jubler hver gang en af de nye S-ministre kommer med udmeldinger om at lempe en af de stramninger, som DF og Løkke-regeringen gennemførte. Den tidligere regerings stramninger har ført til, at Danmark er gået faldet fra en femte plads til en 17.-plads over landet, som flygtninge tager til.

Den økonomiske attraktivitet er en væsentlig faktor. Meddelelserne om forbedringer og forringelser går med lynets hast verden rundt på SMS eller via smartphone eller internet og bliver læste af de, der ikke endnu er flygtet fra Afrika eller Mellemøsten. Det immigranten kan forvente at modtage af ydelser i det land, hvor de søger hen, er et vigtigt incitament for at vælge dét land. Derfor er det jo rigtig ærgerligt, hvis alle disse udmeldinger fører til, at flere forsøger at svømme sig til en anden tilværelse via Middelhavet. Det er jo ikke alle, som er ligeså velforberedt, som Østergaard selv, da han i valgkampen svømmede fra øen Lindholm til Sydsjælland, hvor han var iført både våddragt, badehætte og med ledsagerbåd. Det vil næppe være tilfældet for de flygtninge, som bestiller turen, som ofte går via en synkefærdig båd, som lige kan klare sig til EU's søgrænse, hvorefter migranten håber på at blive reddet, imedens han forsøger at svømme sig til Europa.