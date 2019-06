Tyske flag i Danmark

Læserbrev: I 2020 kan vi fejre genforeningen, hvor grænsen blev sat for, hvor man flager med Dansk og Tysk flag. Det er så ikke gået op for Hinrich Jügensen endnu. Når udenlandske gæster kommer til Danmark, flager vi med Dannebrog og ikke med Tyske flag. Hvis Hinrich Jürgensen gerne vil flage med Tysk flag, kan han jo blot flytte til Tyskland, såfremt han mener, at han ikke kan stå under et Dannebrog og modtage udenlandske gæster. Hinrich Jürgensen er jo også fortaler for Tyske vejskilte, som blev taget ned i 1920, helt åbenbart føler Hinrich Jürgensen sig ikke hjemme i det tidlige besatte Sønderjylland, hvilket jeg har en forståelse for, efter som en del af hans familie i dag hedder Jørgensen i stedet for Jürgensen. Jeg undrer mig i øvrigt over, at de Tyske mindretals politikere i diverse byråd i det sønderjyske ikke prioriterer Tysk flagning særlig højt, hvilket nok ligger i, at mindretallets politikere også får stemmer fra andre end fra mindretallet. Stemmer, der dog kan værre reduceret, efter som mindretalspartiet støttede en Venstre politiker under det sidste folketings valg uden at kende dennes CV. Hinrich Jürgensen burde nok overveje, hvad det er, han har gang i, vi har et godt forhold til det Tyske mindretal, og det vil Hinrich Jürgensen destruere med Tyske flag og vejskilte.