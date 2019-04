Turisme. Destination Sønderjylland. For alle fire sønderjyske kommuner

Læserbrev: Turismeerhvervet bidrager til vækst og udvikling i Sønderjylland. Og med vores særlige dansk-tyske kulturarv har vi en hel unik profil i forhold til andre turismeregioner. Derfor mener vi, at de fire sønderjyske kommuner skal arbejde sammen om at udvikle turismen i vores landsdel i en stærk Destination Sønderjylland med alle fire sønderjyske kommuner som fuldgyldige medlemmer.

Aabenraa, Sønderborg og Haderslev indgik i 2015 et turismesamarbejde under Destination Sønderjylland. Tønder Kommune tilsluttede sig i begrænset omfang og valgte samtidigt at indgå et samarbejde med Destination Sydvestjylland.

En ny lov om erhvervsfremme betyder bl.a., at turismefremmeindsatsen nu skal samles i færre destinationsselskaber, og at en kommune kun kan have engagement i ét destinationsselskab.

I forlængelse heraf har medlemskommunerne i Destination Sydvestjylland valgt at gå nye veje, og Tønder kommune har underskrevet en hensigtserklæring om et muligt fremtidigt kompagniskab med Fanø og Esbjerg.

Men Tønder Kommune kunne også vælge at tilslutte sig Destination Sønderjylland og derved indgå i et fælles og stærkt sønderjysk turismesamarbejde. Og det vil vi gerne invitere Tønder kommune til at gøre.

Vi vil derfor arbejde for, at vi sammen med sekretariatet for Destination Sønderjylland får synliggjort fordelene ved en fælles sønderjysk destination, og at bestyrelsen i Destination Sønderjylland tager kontakt til Tønder Kommune for at indgå i en konstruktiv dialog. Samtidig opfordrer vi Tønder Kommune til at definere sine forventninger til Destination Sønderjylland om et samarbejde, som kan danne grundlag for en egentlig forhandling.