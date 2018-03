Trivsel på papir er noget bøvl

Trivselsmålinger: "Det er noget bøvl", skriver Undervisningsministeriet i et nyhedsbrev, hvor de genstarter de nationale trivselsmålinger, som ministeren ellers havde sat på pause.

Det er ikke bare noget bøvl, men simpelthen også noget rod, fordi Undervisningsministeriet åbenbart ikke mener, at de kan sikre elevers anonymitet igennem de digitale trivselsmålingsværktøjer. I hvert fald bliver det muligt for forældre og elever, der er utrygge ved de digitale løsninger, at vælge en god, gammeldags papirløsning, så eleven ikke skal bruge sit cpr-nummer.

Hvem er det bøvlet for, tænker man? Der er naturligvis noget bøvl, at mange lærere nu skal udlevere papirark, samle dem ind og aflevere dem på skolens kontor, som skal sende besvarelserne til Undervisningsministeriet, hvor en ansat formentlig skal taste elevernes besvarelser ind digitalt. Hvordan sikrer man i øvrigt de enkelte elevers anonymitet, når de skal svare på papir?

I 2018 bør man kunne gennemføre trivselsmålinger fuldstændigt digitalt og fuldstændigt anonymt!

I et andet nyhedsbrev skriver Undervisningsministeriet, at Danmark skal være et digitalt foregangsland, men hvis samme ministerium ikke er i stand til at gennemføre en trivselsmåling på en sikker og tilfredsstillende måde, skal man måske simpelthen undlade - og tror man så i øvrigt på, at selvsamme ministerium kan sikre den digitale udvikling af folkeskolen?

Undervisningsministeriets troværdighed er i hvert fald sat på prøve! I sidste måned gav statsrevisorerne ministeriet kritik for implementeringen af folkeskolereformen, og simple trivselsmålinger volder også ministeriet besvær.

Undervisningsministeriet skriver, at forældre og elever aktivt skal vælge den digitale løsning fra. Vi håber, at Undervisningsministeriet samtidig informerer forældre grundigt om, hvilke risici, ministeriet mener der er ved de valgte digitale løsninger, så forældre på et sikkert grundlag kan træffe valget, om de tør at lade deres børn svare på undersøgelsen?