Tre ting du ikke vidste om Putin

Rusland: Putin, ansvarlig for krigen i Ukraine og annekteringen af Krim, allieret med Syriens diktator, Bashar Assad, angiveligt ansvarlig for mord på eks-spioner og kritiske journalister. Det ved vi. Men der er også meget vi ikke ved.

For det første er Putin er verdens rigeste mand. I hvert fald blandt de rigeste i verden. Rusland-ekspert og professor i international politik, Nina Krustjeva, anslår at præsidenten er god for ca. 40 milliarder dollars. Hun er på linje med andre Rusland-eksperter, hvor nogle sætter tallet op til 70 milliarder dollars. Putin kom til magten for at gøre op med oligarkerne, men han er selv blevet den mægtigste af dem. Det var gode tider for russisk økonomi i 00'erne, i dag er pengene væk, mens Putin og hans inderkreds aldrig har været rigere.

For det andet taler Putin-styret muligvis sandt, når de benægter ethvert kendskab til attentater på politiske modstandere, hacking af afgørende valg og lignende. Ifølge New York Times er der tale om 'plausible deniability',- Putin ved ikke altid, hvad hans mest patriotiske agenter foretager sig, men han har opfordret dem til at handle på egen hånd i landets tjeneste. På den måde kan præsidenten med rette sige, at han aldrig har beordret at eksempelvis eks-spionen Sergej Skripal skulle likvideres med nervegift i London, samtidig med at han dybest set har orkestreret det hele.

For det tredje er der i toppen af det russiske styre en stigende vilje til at vende blikket mod øst, mod Kina og væk fra Vesten. Forholdet mellem Rusland og Vesteuropa er iskoldt, mens Putins forbindelse til den kinesiske præsident Xi Jinping er stærk. "I øjeblikket er det strategiske samarbejde mellem Kina og Rusland på det bedste niveau nogensinde. Det sætter et godt eksempel for en ny type internationale relationer", sagde Xi Jinping da han for nylig lykønskede Putin med valgsejren.

Rent politisk er Putin også langt mere på linje med Kinas strenge styre, end med de vestlige demokratier. Xi Jinping har udråbt sig selv til præsident på livstid, mens demokratiet tilsvarende er ødelagt i Rusland. Yderligere taler konservative kræfter i Kreml varmt om en særlig 'eurasisk' identitet, fordi russerne står med et ben på to kontinenter, det europæiske og det asiatiske. Putin og Xi Jinping i parløb, det er en skræmmende tanke, men desto værre forholdet til Vesten bliver, jo større er sandsynligheden.