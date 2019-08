Tonedøv Lars Løkke

Læserbrev: Den Danske Ordbog beskriver betydningen af ordet deprativ som "fordærvet, lastefuld, ryggesløs, demoraliseret" enten moralsk eller åndeligt. Spørgsmålet er nu, om denne beskrivelse - åndeligt - er nødvendig at efterleve, hvis man har ambitioner om at nå til tops inden for Venstre?

Mads Fuglede er man ikke forbavset over, siden han som objektiv kommentator fandt ud af, at det måske var mere givtigt at møve sig op ad ranglisten i Venstre. Eksminister Lars Chr. Lilleholts flere skandaler har aldrig overraskelset, men at Jan E. Jørgensen nu toner frem som fortaler for Lars Løkke Rasmussens fortsatte plads som formand for Venstre giver et helt andet syn på ham. Jan E. Jørgensen har altid stået for mig - trods sit politiske ståsted - som et sanddru menneske, men denne opfattelse har nu for alvor lidt et knæk.

Hvordan kan de tre førnævnte og tusinder af andre synes, at en mand skal være landsfader med en årsløn på den rigtige side af to mio. kr. og offentligt står frem og siger, at hans løn ikke slår til, når hans beholdning af tøj skal fornys. Og ikke at forglemme mandens mange fadbamser, smøger, kasinobesøg, flyrejser til hele hans familie.

Det undrer mig stadig såre, at der ikke er et ordentligt mandfolk, der tør stå frem og nøgternt fortæller, hvorfor Lars Løkke Rasmussen er så tonedøv over for de mange opfordringer til ham om at træde tilbage, for hele årsagen bunder i, at Lars Løkke Rasmussen godt er klar over, at der ikke i erhvervslivet er nogen, der har lyst til at ansætte en mand, der også skal have sin garderobe opgraderet på firmaets regning.