Toms forslag til parkering ved Tirpitz er behandlet

Læserbrev: I JydskeVestkysten den 9. august kunne man læse om parkeringsudfordringer ved Tirpitz. Blandt andet at Varde Museum havde søgt og fået afslag den 9. april 2019 (pkt. 360) af Plan- & Teknik udvalget på at gå videre med nye nære parkeringspladser rundt om Tirpitz.

Tom Arnt Thorup havde indgivet høringssvar til sagen med forslag til to parkerings placeringer længere mod øst, henholdsvis nord og syd for Tane Hedevej. Disse forslag blev afvist via forklaringer i bilag til sagen, som jeg kun kan forestille mig at byrådsmedlem Tom Arnt Thorup siden har læst med interesse. Placeringen nord for Tane Hedevej indeholder blandt andet beskyttede naturtyper (§3 hede), fredskov, fredet område og Grønt Danmarkskort. Placeringen syd for Tane Hedevej indeholder blandt andet beskyttede naturtyper (§3 hede), fredet område, bevaringsværdigt kulturmiljø og Grønt Danmarkskort. Jeg synes derfor det ville være rimeligt om naboer og JydskeVestkysten stoppede med at bakke op om/spørge ind til det forslag til parkering, som Tom Arnt Thorup har foreslået, da den politiske behandling den 9. april 2019 i et enigt udvalg gav afslag på, blandt andet ud fra national lovgivning. Det skete i øvrigt med næsten samme argumenter som museet fik på sit afslag om ønsket placeringer af nye p-pladser.