Tom snak og ingen handling

Læserbrev: Socialdemokraternes gruppeformand og borgmesterkandidat i Haderslev, Henrik Rønnow, prøver endnu engang at fortælle en hjemmestrikket historie i et forsøg på at illustrere, hvorledes han og hans parti har udvist økonomisk ansvarlighed i forbindelse med Haderslev Kommunes økonomiske udfordringer - men passer historien nu også?

Det korte svar er nej - overhovedet ikke.

Den skarpe avislæser har naturligvis lagt mærke til, at Rønnow gang på gang skifter passager ud i den socialdemokratiske udlægning fra februar måned og frem til nu. Denne gang, formentligt, for at kaste røgslør over, at socialdemokraterne ikke vil udpege konkrete besparelser - den slags kan man jo blive upopulær af! Nu turnerer Rønnow rundt med en fortælling om, at han i marts måned i indeværende år ville have genåbnet budgettet for 2019 - en fortælling, som kun han selv tror på. Socialdemokraterne var i februar måned, sammen med et enigt økonomiudvalg, med til at bede direktionen om at udarbejde et handlekatalog med besparelser, som partierne efterfølgende skulle forhandle om.

Endvidere er det da pudsigt, at Rønnow undlod at fortælle JydskeVestkysten, at han havde foreslået at genåbne budgettet for 2019, da selvsamme avis bragte en halvsides interview med ham 27. juni i år, som netop omhandlede de økonomiske udfordringer i kommunen - er det ikke?

Det forestående budget for Haderslev Kommune er vigtigt, og byrådet kommer til at træffe beslutninger, som gør ondt. I situationer som denne handler det ikke om at profilere sig selv, tværtimod. Man kan nå utrolige resultater, hvis det er underordnet, hvem der får æren, - men æren for at stå på sidelinjen og pege fingre - den er selvsagt ikke meget værd!