Til kamp for fattige børn

Læserbrev: Efter blot ét år med kontanthjælpsloftet er der kommet 12.000 flere fattige børn i Danmark. Det betyder, at der nu er over 50.000 børn, som vokser op i fattigdom.

Det vil vi som lokale folketingskandidater fra SF og Radikale Venstre ændre på i fællesskab. Vi går til valg på at afskaffe fattigdomsydelserne, som vi synes er uanstændige. Vi mener ikke, at det er rigtigt at presse folk ud i armod for at presse dem i job med de konsekvenser, som det får for familien.

Vi kan ganske enkelt ikke bakke op om at fortsætte Regeringens og Dansk Folkepartis linje. Indtil videre har Socialdemokratiet sagt, at de vil nedsætte en ydelseskommission og give børnene en pakke med flyverdragter. Men en kommission er ikke nok, hvis vi skal knække kurven og hjælpe familierne på vej.

Vi har brug for din personlige stemme, hvis vi skal ændre det.