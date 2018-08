Tid og fagligt læfter nøglen til at løse problemer med vold

Ældrepleje: Det er forstemmende, at fysisk og verbal vold overhovedet kan være en del af arbejdsdagen for mennesker, hvis opgave er at tage sig af nogle af de svageste grupper i vores samfund.

Forstemmende er det igen og igen at møde stemplet "dement". Og forstemmende er det, at man i fremstillingen af problemerne tillægger en sygdom skylden for volden. Der er intet ved en demenssygdom der i sig selv gør, at personen bliver mere voldelig. Derimod er nogle af følgerne af en demenssygdom, at personen bliver mere følsom, lettere stresses og evnerne til at udtrykke sine behov forringes. Tryghed og selvbestemmelse er nøgleord for omsorgen, som skal have rod i en respekt for det enkelte individ - også når denne person lever med demens.

På Fynsgades Plejehjem i Grindsted har man fundet ud af, at individuel pleje, hvor man f.eks. selv bestemmer hvornår man hjælpes op om morgenen kan mindske voldsproblemerne. Det er en god begyndelse, men samtidig kan det undre, at det ikke allerede for længe siden er blevet en daglig selvfølge, at de gamle - også de der lever med en demens - først står op eller hjælpes op om morgenen, når de selv synes!

Siden finanskrisen i 2008 er der sket kraftige og gentagne besparelser på ældreområdet. I dag er bemandingen så lav, at ældreplejen under forårets overenskomstforhandlinger helt blev holdt udenfor lockoutvarslerne, fordi bemandingen allerede var nede på det niveau, som krævedes til et kriseberedskab - det er faktisk en ganske grotesk situation.

Specielt i forhold til ældre med demens er tiden vigtig, og trods dette har visitationspraksis længe været, at en demensdiagnose i sig selv kun udløser få plejetimer.

Så der mangler absolut tid. Men tid alene vil ikke kunne gøre hele forskellen. Kun en massiv faglig opkvalificering i at arbejde med mennesker, der lever med demens, vil kunne vende spiralen af vold og forråelse. Denne opkvalificering handler især om en anden tilgang, som bygger på respekt, ligeværd og indfølingsevne overfor mennesker med demens.

Det ville være fantastisk, hvis alle landets kommuner vælger at prioritere et fagligt kvalitetsløft indenfor demensområdet (uden at forvente, at det udløser besparelser). Det ville kunne ændre dagligdagen for medarbejderne indenfor ældreomsorgen OG det ville kunne være starten på et liv med trivsel og velvære også for de mennesker der lever med demens. Kan vi være andet bekendt?