Virksomhedsliv: Skiftende regeringers erhvervspolitik har ofte været fokuseret på de store virksomheders behov. Derfor vil jeg gerne kvittere for erhvervsminister Rasmus Jarlovs (K) udmeldinger om, at han også vil være erhvervsminister for de helt små virksomheder, som han kom med i Børsen den 20. august.

For de små- og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk økonomi og har det største potentiale for at skabe arbejdspladser og forbedre landets økonomi.

Sammen med produktionsvirksomheder er små- og mellemstore virksomheder den del af det private erhvervsliv, hvor forholdsmæssigt flest er beskæftiget uden for de store byer. For at modgå en udvikling, der affolker landområderne, bør der derfor sættes ind på flere områder.

Familielandbrug er et godt eksempel på små- og mellemstore virksomheder i landområder. En af de helt store udfordringer, der både er i landbruget og i mange små- og mellemstore virksomheder, er et stort behov for generationsskifte. Derfor stiller det krav til bedre muligheder for at sikre et fornuftigt generations- og ejerskifte. Familielandbruget ønsker en styrket finansiering af generationsskifte med sælgerpantebreve. For hvis ejendomsavancen i en virksomhed kan udskydes, hvis den placeres i sælgerpantebreve, vil sælger kunne bidrage til købers finansiering og sikre en succesfuld overdragelse af virksomheden.

Og for at fremme køb og salg af små danske virksomheder bør mikro-virksomheder (dvs. virksomheder med maksimalt ti beskæftigede og en omsætning eller balance på under 15 mio. kr. årligt, red.) kunne overdrages med succession til en ubegrænset personkreds. Det vil sige, at skattegælden i virksomheden ikke skal betales af sælgeren ved afståelse, men kan indgå i handlen og overtages af køberen. Initiativet vil fremme ejerskifte i en række små- og mellemstore virksomheder, hvor skattebetalingen i forbindelse med ejerskifte hæver prisen, og gør ejerskiftet urentabelt. Derved vil flere lokale virksomheder kunne fortsætte.

For at livet i yderområderne bliver ved med at udvikle sig, kræver det nemlig gode rammer for lokalt engagement og virkelyst. Der er mange initiativer og viljestyrke til at udvikle lokalområder, men alt for ofte støder ildsjæle hovedet mod muren i bureaukrati. Derfor hilser Familielandbruget Rasmus Jarlovs forslag om forenklinger velkomne og bidrager gerne til yderligere ideer.