Tak for kampen - resultatet er blevet rigtig fint

LÆSERBREV: Efter to offentlige rundvisninger på den nye Fjordskole, med godt over 500 besøgende, er det tid til at gøre status. Indeklimaet er i top, og med udgangspunkt i de to fremvisninger er den offentlige opinion også kommet i helt godt humør.

Flere var oprigtigt overraskede over den grundige ombygning, og jeg må da også selv indrømme, at det er blevet rigtig fine lokaliteter.

Det har været en konfliktfyldt tilblivelsesproces, og jeg kvitterer og siger tak for kampen. Ikke en kamp mod nogen, men for en god Fjordskole, for elever og personale.

De mange gode ideer, og især de konstruktive ønsker, har gjort det hele mere fuldendt, og det var en fornøjelse at se reaktionerne hos nogle af de fremmødte, der nu kunne se virkeliggørelsen af deres ideer og teorier.

Snart vælter vi den gamle pavillon og gør adgangsvejen endnu bedre, nye legepladser er undervejs, og vi vil insistere på, at nye kørselsmønstre ikke forlænger transporttiden ud over den nuværende fastsatte ramme. Og så er jeg sikker på, at de sidste løse ender finder gode løsninger ved ibrugtagning.

Stort tillykke til næste skoleårs kommende elever og forældre og til medarbejderne med de nye forbedrede lokaler, alt sammen på én matrikel.