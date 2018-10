Tag så de kvoteflygtninge - og vask den skamplet væk

På kant: Danmark er ifølge Ritzau det eneste land i FN, der ikke tager imod kvoteflygtninge.

Sikke en skam. Tænk, at Danmark som et af verdens rigeste lande i verden ikke vil tage sig af ét eneste af de mest svage og sårbare mennesker i verden. En gruppe, vi ellers i kraft af vores lands størrelse er forpligtet til at tage 500 af.

Tyg lige på den: Sølle 500 personer. Vi er over 5.000.000 indbyggere i Danmark. Og vi kan ikke rumme årligt at tage os af 0,0001 procent af verdens mest fattige, mest udsatte, mest sårbare personer.

Det er en skamplet på Danmark.

Da regeringen stoppede indtag af kvoteflygtninge for to år siden, begrundede vores såkaldte integrationsminister det med, at vi trængte til et pusterum.

Den lader vi lige stå lidt.

Sammenlign med Jordan, som nu huser 600.000 syriske flygtninge. Tag Libanon, som har taget imod over 1.000.000 syriske flygtninge. Syriske flygtninge udgør nu en fjerdedel af landets indbyggertal. Ja, gennemgå de såkaldte nærområder land for land og sammenlign så med Danmark. I 2017 modtog vi kun 2.390 flygtninge og migranter.

Så kære regeringspartier på frierfødder før valget: Begynd med at fjerne skampletten på Danmarks omdømme. Indhent det forsømte og tag 1.500 næste gang.