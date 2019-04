På kant: Så sprang nyheden: Det er bedst for klimaet, miljøet (og køerne), at de selv går ud og spiser deres mad på marken. Sådan kommer der en lind strøm nyheder, der bekræfter, hvad den sunde fornuft godt kan fortælle os, hvis vi lytter til den.

Mennesker opfører sig som trampende køer overalt på kloden, som var det et mål at elske naturen ihjel og bagefter deles bunkevis af billeder af oplevelserne på sociale medier, blandt links til eksperter og selvhjælpende guruers bøger om roen i det simple liv og oprydning, mens serverene står rødglødende.

De oversøiske flyvningers CO2-udledning forstærker drivhus effekten med to-tre gange. Så hvorfor vedbliver unødvendige lange flyrejser at være en hellig ko i klimadebatten? Flyskam er et nyt begreb. Men mennesket er per definition svagt og vil sit eget bedste; derfor kan klimaspørgsmålet ikke løses med samvittigheden alene.

Vi bilder os fejlagtigt ind, at det kræver store forsagelser at afvæbne klimakrisen. Men rigtig meget kunne løses ved at tage ved lære af bedsteforældregenerationens levevis, hvor vareudbuddet i langt højere grad var korttransporteret mad og varer. Hvor det var luksus at flyve, men billigt at køre tog. Hvor rødt kød kun var til fest, og alle madrester blev brugt. Hvor ting kun blev udskiftet, når de gamle ikke længere duede, og forbrugsgoder blev fremstillet, så de kunne repareres.

Hvis ikke klimakampen skal ende i anarki, må vi generobre den sunde fornuft. Køerne flyver ikke på græs til de varme lande om vinteren.