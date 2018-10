30 år: Giver det mening at TV 2 ligger i Odense? Ude i provinsen med al sin bagstræberiske træghed, på det hyggelige, men kedelige Fyn? For 30 år siden da stationen blev født var der mange, der havde sine tvivl. TV 2's bestyrelse havde helst set et hovedsæde i København, og mange journalister og medie-folk kunne bestemt ikke se attraktionsværdien i udsigten fra bagsiden af Valby Bakke. Selv chefredaktøren for Fyens Stiftstidende mente, at det eneste rigtige ville være at oprette den nye tv-station i hovedstaden. Der var imidlertid mange stærke politiske interesser i at placere TV 2 i provinsen, og hvorfor nu det?Ligesom i dag fandtes der et politisk ønske om at fordele arbejdspladser rundt om i landet. Ud over de arbejdspladser, som selve stationen ville medføre, så var tanken også at TV 2 skulle købe programmer ind i entreprise, der skulle produceres rundt om i landet. 1000 blomster skulle blomstre, som man kaldte det.

Mere vigtigt var det dog, at TV 2 skulle fungere som et alternativ til DR. Stationen skulle præsentere andre vinkler, portrættere andre skæbner og viderebringe andre stemmer, end det der hidtil havde været fjernsynet.

Helt fra de allertidligste diskussioner om oprettelsen af en ny tv-kanal i 1960erne havde det været et ønske fra mange at provinsen i højere grad skulle have en plads på skærmen. I de tidlige tanker om TV 2 var kanalen nærmere tænkt som en kanal 2, som man havde fået det i Sverige. Man forestillede sig at kanalen kunne produceres fra Aarhus, eller at den i hvert tilfælde skulle have stærke afdelinger i provinsen.

Inden for DR's rammer kom man til dels kritikken i møde ved at oprette provinsafdelingen i Aarhus 1973, og i 1983 kom TV-Syd til - i første omgang som et midlertidigt eksperiment. Efterspørgslen efter en ny kanal forstummede dog ikke og fik med Erhard Jacobsens forening Aktive Lyttere og Seere også en mere direkte politisk vinkel. DR var for rødt, for elitært og for københavnsk.

Da beslutningen om TV 2 blev truffet i 1986 var skulle kanalen derfor oprettes som en ny tv-station helt uafhængig af Danmarks Radio. Den skulle i højere grad ligne en privat virksomhed med delvis reklamefinansiering, og så skulle den ligge langt væk fra det man kaldte den københavnske Bermudatrekant: Danmarks Radio, Gyldendal og Politiken.

Den nyudpegede bestyrelse for TV 2 havde dog en anden mening. Medlemmerne ville rigtigt gerne bide skeer med DR, men bryd sig mildest talt ikke om tanken om at skulle til provinsen. Det "sagligt rigtige", som man formulerede det, var at placere stationen i nærheden af Folketing, regering, centraladministration, de store landsdækkende organisationer osv. Det var her man kunne hente sine nyheder og ikke i Sæby eller Hobro. TV 2 skulle bestemt ikke udvikles til et "provinsfjernsyn", men skulle være landsdækkende kanal i et meget lille og homogent land. Heri lå en opfattelse af at københavnske begivenheder havde en høj grad af almen relevans. Desuden tvivlede bestyrelsen stærkt på, at det ville være muligt at rekruttere de nødvendige velkvalificerede medarbejdere til en placering på den forkerte side af Valby Bakke.

Bestyrelsens udmelding skabte stor opstandelse og debat, og blev ikke overraskende afvist meget hurtigt. Debatten afslørede samtidig dybe holdningsforskelle og interessekonflikter i vores ellers så lille og hyggelige land. Dette "simple" spørgsmål om geografi, var ikke så enkelt endda.

Ganske mange journalister og mediefolk delte til fulde bestyrelsens holdning. Chefredaktør på Fyens Stiftstidende Bent A Koch brugte en hel side i sin avis på at argumentere for, at provinsen var bedst tjent med at TV 2 kom til at ligge i København. Sagen blev stillet endnu mere på højkant af journalist og studievært på DR's TV Avisen, Mogens Berendt, der kom med følgende profeti i Politiken: "Vi vil aldrig her i landet kunne samle en professionel TV-stab, der er villig til at bo i Odense eller Vejle - resultatet bliver provinsialisme i værste forstand. Det ved både TV-2s bestyrelse og kulturministeren. Regional-tv bliver en klods om benet på TV-2 i de første år, indtil det bliver afskaffet. Og TV-2 beliggende vest for Storebælt bliver en katastrofe."

I modsætning hertil mente Jyllands-Posten, at TV 2's bestyrelse helt havde misforstået formålet med TV 2, og Grethe Rostbøll, der på det tidspunkt var højskolelærer og formand for Modersmål-Selskabet mente, at der var tale om en "provokation af det folkelige Danmark".

I dag taler særligt Dansk Folkeparti varmt for at TV 2 skal være forankret i Odense og for at medierne i provinsen i det hele taget skal styrkes. I 1980erne var det til gengæld det Radikale Venstres politiske kæphest. Ud over at være et markant eksempel på hvordan mærkesager kan vandre i politik, så minder det os om at der engang var noget der i folkemunde hed det jyske Radikale Venstre. Jens Bilgrav-Nielsen, der kan betegnes som hovedarkitekten bag det politiske kompromis, der blev til TV 2, stillede gladeligt op til interviews iført morfarvest og bredt vestjysk accent. Han ønskede at se almindelige mennesker på skærmen og var sikker på, at der bare var et andet liv i provinsen, end det TV-1 viste.

Hvordan er det så gået med eksperimentet? TV 2 fik relativt hurtigt succes med sin egen fortolkning af "provins-tv". Der blev ikke lagt sønderlig vægt på hverken træsko eller folkedans, til gengæld stod de almindelige danskere og hverdagsperspektivet i centrum. På det tidlige TV 2 blev der gjort en dyd ud af konsekvensjournalistik, hvilket betød at det ikke så meget var landets politikere, der stod i centrum, men lovgivningens konsekvenser for Hr. og Fru Jensen. Det var ikke københavnske eksperter, der førte ordet, men tv med nye og nære perspektiver. Som en af de helt store succeser kan man nævne programmerne Er jeg helt gak mor? om Morten og Peter, hvor drengenes egne oplevelser og perspektiver fik lov at fremgå uden medfølgende ekspertudlægning.

Hvor regional-kanalerne blev mere populære end kritikerne havde forstillet sig, så kom entrepriseproduktionen aldrig rigtig ud i alle afkroge af landet. For det første tog det lang tid før et miljø rigtigt opstod, og for det andet er de eksterne producenter i dag primært bosat i hovedstadsområdet (der er dog markante undtagelser).

De senere års udvikling har desuden medført et mere "københavnsk" TV 2. TV 2 i Odense er ikke blevet mindre, men TV 2 uden for Odense er til gengæld vokset. De nye kanaler, der er blevet knyttet til stationen ligger alle vest for Storebælt herunder TV 2 News. Om det er problem, er et politisk spørgsmål, men TV 2 må i alle tilfælde stadig navigere i debatterne om fordeling mellem magt, synlighed og arbejdspladser, der er mindst lige så aktuelle som da TV 2 først blev undfanget.