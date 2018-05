Sygeplejersker: Vi kan godt klare flere opgaver - hvis vi må

Sygeplejersker: Hver anden kommunale sygeplejerske har inden for den seneste måned oplevet, at borgere har været akut på hospitalet, men hvor det kunne have været undgået med den rette indsats. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd. De kommunale sygeplejerskers vurdering deles af sygeplejersker ansat på hospitalernes akutmodtagelser.

Et af problemerne er, at sygeplejersker mangler handlemuligheder, f.eks. i form af rammedelegationer fra lægerne til at udføre arbejdsopgaverne hurtigt og effektivt. Og mulighed for at give ekstra tid til en borger, når der er noget, der afviger fra det normale - altså et fagligt frirum.

Sygeplejersker har en væsentlig rolle i at forebygge sygdom og forhindre, at sygdom forværres. Men det kræver - udover tid og faglighed - at de selvstændigt kan igangsætte en nødvendig undersøgelse eller behandling.

Sundhedsstyrelsen er sammen med en række relevante aktører, herunder Dansk Sygeplejeråd, i gang med at lave anbefalinger til de kommende 10 års udvikling på akutområdet. Det er et godt initiativ, men der er ikke nogen grund til at vente med at forbedre praksis.

Vi mener, der er brug for et paradigmeskifte, hvor vi tænker det akutte arbejde på en helt ny måde. Akut hospitalsbehandling og behandling hos egen læge skal hænge tæt sammen med den forebyggende og den opfølgende indsats i borgerens hjem, så borgeren kan være helt tryg ved, at der er styr på det samlede forløb.

Tilgængelighed til hjælp eller akut indsats med kort varsel er et nøgleord. Ikke bare når der er opstået akut sygdom eller skade, men også når bekymringen melder sig. Det forudsætter tilstrækkelig normering, og at der er sygeplejefaglige kompetencer i borgerens eget hjem - og ikke bare på distancen. Det er godt med et tæt systematisk samarbejde med bl.a. social- og sundhedsassistenter, men sygeplejersker skal også have kendskab til borgere i risikogruppen.

Mere end hver tredje kommunale sygeplejerske mener, at de er i stand til at løfte flere opgaver inden for observation, pleje og behandling. Med det kræver både de rigtige rammer og de rette kompetencer. Her er vi godt på vej med den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje og den kommende kandidatuddannelse i avanceret klinisk sygepleje.

Der er brug for at tænke på tværs af mange indsatser - for eksempel anbefalinger til akutområdet, udvikling af det nære sundhedsvæsen og nye regler om rammedelegation. Og der er brug for handling både nationalt og lokalt. Ellers kommer vi ikke i mål med at gennemføre et helt nødvendigt paradigmeskifte med fokus på at undgå akut sygdom og hospitalsbesøg.