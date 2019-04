Syg og munter

Læserbrev: Mette Frederiksen mener ikke, at man skal blive syg af at gå på arbejde. Hun vil nu øge arbejdstilsynets evner til at sikre dette. Hun kunne begynde med at tage afstand fra den Corydonske "normalisering", som den liberale regering har overtaget via besparelser, der handler om at køre længere på literen. Arbejde, der udføres med kvalitet, koster penge. Det vil enhver politiker kunne forstå, hvis de er ude for at købe en bil - men det samme er altså tilfældet med hensyn til arbejdsmiljø. Det nytter ikke, at man fra politisk hold vil have os til at køre længere på literen, når man nu fyrer så mange hestekræfter. Bilen/arbejdspladsen bliver kun langsommere og mindre effektiv ved at fyre hestekræfter. Vi er kørt helt ud i gearene nu. Nu er det tid til en u-vending og et paradigmeskifte på arbejdsmarkedet. God arbejdslyst, kære politikere. I kan lige nå det inden valget.