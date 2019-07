Syd- og Sønderjylland fortjener en bred aftale om fremtidens infrastruktur

Læserbrev: Der er blevet sagt og skrevet meget om, hvordan jeg og regeringen ønsker, at fremtidens Danmark skal se ud.

Skal vi bygge flere motorveje? Har vi brug for flere broer? Eller vil vi kun anvende midlerne til nye cykelstier?

Ligesom i resten af landet er der også i Syd- og Sønderjylland flere gode og relevante projekter, der trænger til et infrastrukturløft, men der er en grund til, at vi endnu ikke kan kommentere på de enkelte projekter.

Det er min klare ambition og mit formål som minister at skabe stabile rammer for de kommende 10 års infrastrukturinvesteringer. Vi skal sikre, at de initiativer, tiltag og projekter, der bliver en del af infrastrukturplanen, er de rigtige indsatser, der hver for sig og tilsammen kan bidrage til at udvikle og styrke vores lokale, regionale og nationale infrastruktur - og hvad endnu vigtigere er, så skal vi sikre, at planen bliver realiseret.

Den tidligere regering havde tilsyneladende ikke det samme ønske. Den søgte åbenlyst en smal aftale i samarbejde med kun deres eget støtteparti udenom forhandlinger med resten af Folketinget. Det betyder, at rigtig mange borgere og borgmestre i dag er blevet stillet noget i udsigt, som den tidligere regering ikke kan holde, fordi den ikke længere har et politisk flertal.

Det er ikke noget, jeg ønsker at gentage. Vi begynder derfor forfra.

Et nyt, blankt stykke papir, som jeg glæder mig til at tegne Danmark op på med hjælp fra hele Folketinget, så vi sikrer, at der bliver indgået en aftale, der holder de næste 10 år; også selvom regeringsmagten skulle skifte.

Jeg vil lytte til alle partiers ønsker og holdninger, men der er ingen tvivl om, at der med det blanke stykke papir også følger en grøn kuglepen. Vi står over for store miljø- og klimaudfordringer både i Danmark og resten af verden. Det er mig derfor en gåde, at den tidligere regering heller ikke tog hensyn i den retning, da de udformede deres aftale.

Alene af den grund er der behov for, at vi begynder forfra, og jeg er sikker på, at der kan findes vilje i Folketinget til en plan, hvor klima- og miljøhensyn indgår i langt højere grad end tidligere. Det gælder uanset transportformen.

Jeg ser derfor frem til de kommende forhandlinger, der én gang for alle skal munde ud i en aftale, der vil gøre vores infrastruktur stærkere, mere stabil og endnu grønnere - også i Syd- og Sønderjylland.