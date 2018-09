Svensk vanvid. Lukkede øjne giver åbent kaos

Tirsdag tabte den socialdemokratiske leder Stefan Löfven en tillidsafstemning i den svenske rigsdag, da den borgerlige blok og det stærkt højreorienterede parti Sverigedemokraterna stemte imod ham.

Men præcis som Socialdemokraterne nægter de borgerlige også at læne sig op ad Sverigedemokraterna, og uden det indvandrerkritiske partis stemmer har ingen af blokkene flertal.

Så nu har Sverige altså udsigt til politisk kaos - måske mange år frem i tiden. Og det er deres egen skyld.

For den politiske korrekthed og berøringsangsten har taget totalt overhånd. Selv om enhver med bare en anelse indsigt kan se, at Sveriges meget liberale flygtninge- og indvandrerpolitik har givet enorme udfordringer, så nægter alle andre partier end Sverigedemokraterna at forholde sig til virkeligheden.

Stefan Löfven ynder at beskrive Sverigedemokraterna som et parti "dannet af nazister og mennesker tilknyttet grupper, der kæmper for hvid magt", og det er med garanti et parti, som rigtig mange svenskere helst var fri for at stemme på. Men når alle andre partier nægter at se virkeligheden i øjnene, så skaber det grobund for racisme og fremmedfjendsk opførsel. Derfor er det også godt, at vi i Danmark har droppet det med "stuerene partier" og i stedet tør forholde os til problemer uden at have berøringsangst. Det kan vi forhåbentlig fortsætte med. For at håndtere det på svensk er direkte farligt for vores demokrati.