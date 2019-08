Svar til PFH

Læserbrev: Gad vide om der findes en fælles løsning på P-plads Tirpitz?

Pa billedet ses en rød firkant, det er omrade som jeg henviser til.

Tirpitz har vist tidligere brugt dette - til at deponere sand under byggeriet. Jeg har for en sikkerheds skyld vedhæftet et opdateret kort, for at undga ydeligere misforstaelser.

Det har hele tiden været mit hab, at man i plan og teknikudvalget vil se pa - sagen - igen og herunder fa belyst hvilket samlet løsning der er bedst, forstaet pa den made:

Er det kun mit røde indtegnede omrade, der er nødvendigt at inddrage eller bør Tane Hedevej 43 m.v. ogsa inddrages, for at sikre en god fremtidssikret løsning for alle.

Preben Friis-Hauge henviser til et kort istedet for det høringssvar der fulgte med - og fred med det - bare der kommer en god løsning som naboer, turister og museet kan være tilfredse med.

Her er høringssvarene mv.:

