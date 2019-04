Svar til Jon Krongaard om Syg i Haderslev

Angreb: Jon Krongaard, jeg kan læse, at du er imponeret af mig, fordi jeg gør en forskel for andre udelukkende for at hjælpe dem og ikke for egen vindings skyld - nåh nej, jeg skal politianmeldes grundet mine holdninger! SIH startede med, at Svend Brand sagde til Sisse St. - hun døde desværre af cancer, da hun var i 30'erne - snak med Mogens. Sisse og jeg satte os ned mellem jul og nytår i 2012. Jeg lavede det praktiske arbejde - sagerne, skrev vedtægter m.v. og snart begyndte forfølgelsen fra Rune Larssons side.

Medio 2015 var SIH oppe på 500 medlemmer. I 2015 var der valg, og DF fik sammen med V genindført integrationsydelsen, indført kontanthjælpsloftet og 225 timersreglen - alle ting, som har været uhyggelige fattigdomsskabende efterfølgende. Det kritiserede jeg kraftigt, og så kom DF'erne i SIH. De var medlem af en eneste grund - få stoppet kritikken af DF. De nye DF-medlemmer ville/kunne ikke lave noget praktisk arbejde - kun kritisere. Vi var derfor nogle stykker, som bare forlod SIH, og foreningen mistede indtil nu indflydelsen. Dengang var de fleste ansatte på jobcenteret imod bisiddere, hvilket Lotte Nielsen, som meget andet, har fået lavet om.

I var jo også imod at yde SIH et uddannelsestilskud - I troede, I derved kritiserede de ansatte - indtil de ansatte sagde, at det var en god ide. Borgerne må skam gerne stadig se på min hjemmeside - jeg har små 2000 venner - som på mange måder fungerer som en slags social brevkasse - dog mest i det skjulte, da nogen tror, at de bliver forfulgt af kommunen, hvis de kender mig.

Gør de da det Rune Larsson?