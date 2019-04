Onsdag den 24. april 2019 spørger sognepræst ved Nustrup Kirke, Christian Munch, i JydskeVestkysten, hvorfor Fighter Wing Skrydstrup gennemførte en træningsflyvning langfredag og dermed forstyrrede en af de vigtigste kristne helligdage. Først og fremmest skal jeg aldeles betingelsesløst beklage for hver eneste gang, vi forstyrrer med vores flyvemaskiner, men det er desværre et vilkår, som vi ikke kan gøre så meget ved - ud over, hvad vi gør hver eneste dag. Kampfly larmer, sådan er det, og jeg er helt med på, at det for nogen er meget forstyrrende, mens det for andre er sød musik. Hvorfor så i alverden langfredag? Fighter Wing Skrydstrup er på højt beredskab alle døgnets timer, alle årets dage, uanset weekender og helligdage. Det er vi af hensyn til vores forpligtelse med at sikre Danmarks suverænitet. Stadig oftere, aktuelt knapt en gang om ugen, reagerer vi med F-16 på, hvad man kan kalde skarpe hændelser, men derudover har vi en forpligtelse til at komme riget rundt med jævne mellemrum. Af åbenlyse årsager indgår Østersøen og de østlige egne af Danmark også i denne forpligtelse. Når vi så kalder flyvningen langfredag for en øvelsesflyvning, så er det fordi de piloter, som holder flyoperativ status, har en meget specifik, årlig træningsforpligtelse, som vi lykkeligvis kan bogføre samtidig med, at de forebyggende flyvninger hævder dansk suverænitet. Man vil derfor opleve, at vores afvisningsberedskab, som er det, vi her taler om, flyver næsten alle årets dage. Derimod holdt det meste af Fighter Wing Skrydstrups øvrige medarbejdere fri langfredag, og jeg selv har på "gerningstidspunktet" været meget tæt på at indfinde mig i min lokale kirke, for at reflektere over det kristne budskab. Mindre end et par minutter efter at den pågældende F-16 havde ramt en eller flere fugle var den bragt sikkert og forsvarligt til landing i Rønne. Både pilot og fly har det godt. Sidst, men absolut ikke mindst, så skal Christian Munch have tusind tak for den (næsten) betingelsesløse støtte til dansk forsvar, til F-16 og til de kommende F-35. Vi er meget enige om, at en håndfuld ekstra F-35 vil være en helt rigtig prioritering.