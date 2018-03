Strejker risikerer at komme til at koste dyrt for de offentlige ansatte

Konflitudsigter: Det vigtigste er nok den offentlige pengekasse, hvor millioner af kroner vil komme i den. Hver dag. Og varer strejken rigtig mange dage, vil beløbet være et stort milliard beløb.

I perioden vil samfundet køre på et levere plus, men ingen vil lide døden, kun økonomien hos dem der strejker.

Offentlige ansatte vil overhale de private ansatte, og siger ned til cirka 7 pct. mere i lønposen, der ellers vil udløse et par tusinde mere i lønposen. Hver måned.

Som privat ansat kunne jeg ikke strejke, men valgte så at søge bedre lønnet arbejde, og jeg valgte fagblade og landsdækkende aviser, og jeg kom altid til samtaler, og så strammede jeg skruen ved at kræve forlænget opsigelsesvarsel og gode kørselspenge.

Som senere selvstændig skulle jeg kalkulere en lønning med diverse tillæg (feriepenge, kørsel, pension etc.) for mine ansatte (periodevis over 100 ansatte) En grundløn på 300.000 kr. kunne sagtens koste 100.000 eller mere.

Det er det, de offentlige gør. De oplyser om "små" lønninger på 300.000 kr., hvor den reelle udbetaling, incl. diverse tillæg (vagt, helligdage, feriepenge m.m.) og så vil den offentlige kalkulation til den offentlige, være nærmere 450.000 kr. end 400.000 kr.

Som privat ansat med weekendarbejde hjemme er det de færreste, der opnår ekstra betaling.

Som et demokratisk land er strejker for mere i løn OK, men de offentlige ansatte skal passe på ikke at blive sorteper. Og med min erfaring vil offentlige ansatte med lange strejker komme til at betale en så dyr regning, at den tur på ferie med familien nok ikke bliver til noget. Økonomien mangler. Det er alene offentlige chefer med millionlønninger og bonus for millioner, der ikke vil kunne mærke strejken.