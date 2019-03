Tyvebander og kiosksvindlere har for let spil. Derfor ønsker Dansk Folkeparti at skærpe indsatsen overfor kriminelle og samtidig hjælpe de mange hæderlige erhvervsdrivende.

Antallet af organiserede butikstyverier er eksploderet. Sådan er den bekymrende realitet for mange butiksejere, der ofte blot kan se måbende til, mens deres butikker bliver tømt af skruppelløse forbrydere. For tyvene er blevet mere organiserede, mere hårdkogte og lovgivningen giver desværre ikke butiksejerne tilstrækkeligt med gode muligheder for at forsøge at undgå fremtidige røvertogter. Det ønsker Dansk Folkeparti at ændre.

Har butikkerne overvågningsbilleder af tyvene, bliver butiksejeren straffet, hvis de lægger disse optagelser på de sociale medier. Ovenikøbet sommetider med en straf, der er hårdere, end den straf, tyven vil få.

Skulle det lykkes butikkerne at tilbageholde nogle af disse tyve, sker det desværre alt for tit, at politiet enten ikke møder op, eller at de beder de ansatte om at lade tyvene gå. Skal man tro flere købmænd, der i et TV2-program stod frem, så lod det til at være blevet dansk hverdag, at tyveknægte havde frit spil. Det er uacceptabelt!

Vi kan ikke være bekendt at byde private erhvervsdrivende disse forhold.

Der skal strammes op, for selvfølgelig skal butikkerne have hjælp, hvis de udsættes for tyveri. Her nytter det ikke, at man blot giver tyvene frit spil. Faktisk kalder hele tilgangen, hvor respekten for andres ejendele er ikke-eksisterende, på at vi strammer lovgivningen. Giver butikkerne en håndsrækning. Og straffer tyvene hårdt.

Konkret ønsker Dansk Folkeparti at:

- Butikkerne af egen vilje må offentliggøre videomaterialet på sociale medier. Loven skal ændres således, at butiksejeren ikke skal straffes, hvis de offentliggør overvågningsbilleder af tyvene, da offentliggørelsen dels kan være med til at finde vedkommende for politiet, og dels være med til at virke præventivt. For hvilken tyv ønsker at bliver offentliggjort på de sociale medier?

- Butikker, der plages af tyvebander, skal kunne få bevilliget private vagtfirmaer, betalt af det offentlige, til at varetage butikkens sikkerhed, hvis politiet gentagne gange ikke møder op. Der er ingen rimelighed i, at butikkerne enten skal acceptere tyvebandernes hærgen eller selv skal bekoste yderligere sikring gennem eksempelvis vagtfolk.

- Straffene for tyveri skal generelt skærpes, og særligt i tilfælde, hvor tyverierne har karakter af, at de er organiserede, eller foregår kontinuerligt af den eller de samme personer.

- Der skal udstedes straffe til udenlandske kriminelle tyvebander, som sikrer, at de kan udsendes af Danmark. Vi kan og skal selvfølgelig ikke være vært for personer, der begår kriminalitet. Udenlandske kriminelle, der begår butikstyveri skal udvises med indrejseforbud.

- Der skal gøres brug af zoneforbud, hvis man gentagne gange har hærget en butik eller et område med tyverier. Ad den vej vil man kunne blive straffet blot ved at overtræde forbuddet. Zoneforbuddet skal kunne omfatte en gade, bydel - i nogle tilfælde en hel kommune.

- Butikker og kiosker der ved hæleri afsætter disse tyvekoster til videresalg, skal straffes hårdt. For den form for forretninger skævvrider markedet, for de butikker der evner at drive en ordentlig og lovlig forretning. Det skal være i form af klækkelige bøder, konfiskation af kioskens varelager, forbud for ejeren til at drive kiosk og i sidste ende fængselsstraf. Et effektivt værn kunne være, simpelthen at beslaglægge kiosker for en kortere eller længere periode, hvis de tages for at omsætte stjålne varer. Vi vil ikke acceptere, at kioskmiljøet agerer hælere for omrejsende plyndringsbander, der sømmer hæderlige menneskers forretninger!

- Der skal oprettes en slagfærdig task force, som med særlig fokus og præcision arbejder målrettet på at komme svindlen i kioskerne til livs. Dels så de ikke aftager og sælger tyverivarer, men ligeledes så de ikke fremadrettet sælger parallelimporterede varer, benytter illegal arbejdskraft, driver socialt svindel, laver momssvindel samt svindler på andre måder med varer, moms, skat, lønninger og lignende.

Det er på tide, at vi strammer skruen overfor tyvene og uærlige kiosker og stiller borgere og butikker bedre i kampen mod omrejsende plyndringsbander. Derfor vil vi i Dansk Folkeparti kæmpe for, at ovenstående initiativer bliver implementeret i lovgivningen, så de kriminelle begynder at mærke en hårdere konsekvens af deres ulovlige handlinger. Og at de ærlige butikker kan drive butik, uden at skulle lade sig plyndre af skruppelløse forbrydere eller at skulle konkurrere på ulige vilkår.