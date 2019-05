Stop vandalismen!

Læserbrev: Et af Tøndermarskinitiativets indsatsområder er at etablere nye stier og vandreruter i Tøndermarsken. Samtidig skal der etableres formidlingsaktiviteter på Højer Mølle og på to mindre formidlingsstationer ved Vidåslusen og ved Lægan Pumpestation.

Lægan Pumpestation er opført i 1929 i forbindelse med afvandingen af Tøndermarsken, og fortsat har en livsvigtig funktion for et stort opland, er end ikke registreret som bevaringsværdig, og er derfor truet af ødelæggelse.

Bygningen er tegnet af godsinspektør Davidsen, Schackenborg, og opført i "bedre byggestil" med mange fine bygningsdetaljer.

Projektmagerne forestiller sig at en del af tegltaget skal ændres til et glastag, sådan at turister kan se ud over Nørresø. Endvidere skal bygningen skamferes med udbyggede knaster og udsigtsplatform.

Man må håbe at Digelagets bestyrelse og andre besindige mennesker, vil indse, at man er på gal kurs. Det er fint at åbne vort "skønne land" op for turister, men det må ikke ske på bekostning af nogle af de værdier og klenodier, befolkningen sætter stor pris på. Ellers er det jo som at kaste barnet ud med badevandet.