Støjramte borger skal kompenseres

Læserbrev: Larmen fra F35-flyene overskrider støjgrænsen for 835 naboer til fly flyvestation Skrydstrup i det syd- og sønderjyske. Det viser støjberegninger, forsvaret netop har fremlagt.

Det giver sig selv, at det er stærkt problematisk - og vi ser allerede, at det har store konsekvenser for hussalget i området. Det risikerer reelt at stavnsbinde indbyggerne i området.

I SF er vi målløse over, at tidligere undersøgelser af flystøjen er skudt så meget ved siden af. På et samråd for to år siden fik vi at vide, at 48 huse ville blive ramt af støj. Nu er tallet mangedoblet. Det er i vores optik en klar opgave for staten at kompensere de berørte for den støj, de nu kommer til at leve med. Vi har derfor bedt ministeren forholde sig til, hvordan en kompensation skal se ud, og hvordan vi finder midler til, at det kan ske, for det er klart, at en løsning må findes.