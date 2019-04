Spar ikke på de uddannelser, som vi skal leve af i morgen

Læserbrev: Uddannelsesinstitutioner i hele Syddanmark er mærket af besparelser. Alene på SDU er 115 årsværk nedlagt de seneste år. Professionshøjskolerne må også sige farvel til dygtigt personale. Det er en meget trist udvikling, for uddannelse er en grundsten for vores velstand og for vores velfærdssamfund.

Uddannelse giver muligheder for den enkelte, skaber nye idéer og udvikler vores samfund. Det er uddannelsesinstitutionerne, der gør os i stand til at finde svar på de spørgsmål, der presser sig på i vores verden. Og så er kvalitetsuddannelser vigtige for alle arbejdspladser, der har brug for kvalificeret arbejdskraft.

Stærke uddannelsesinstitutioner som SDU og UC SYD gør en stor forskel i hele regionen og har betydning for hele landets udvikling. Vi kan være stolte af dem.

Men vores stærke uddannelser forbliver kun stærke, så længe vi investerer i dem. Siden 2016 har omprioriteringsbidraget barberet to procent af uddannelserne hvert år. Og foreløbig lægger regeringen op til at fortsætte nedskæringerne frem til 2022. Alene i region Syddanmark vil politikerne spare 1,5 milliarder på de videregående uddannelser frem mod 2022. Men det vil være helt uacceptabelt, hvis besparelserne fortsætter. Jeg håber, at folketingskandidater fra alle partier vil gå til valg på at lægge besparelserne i graven.

For selvfølgelig får det betydning i børnehaverne, hvis pædagogstuderende på UC SYD i Esbjerg, Kolding og Aabenraa ikke får nok undervisning og feedback i deres uddannelser, fordi der bliver færre undervisere. Og virksomhederne lider, når der bliver skåret i uddannelserne på SDU. Det gælder indenfor de naturvidenskabelige discipliner, men også inden for handel og turisme, når humaniora og samfundsvidenskabelige områder må skære ned.

Erhvervslivet har brug for fagligt kompetente kandidater i fx industrielt design fra Designerskolen i Kolding, hvor sparekniven desværre også svinger.

Uddannelsespolitik bør blive et centralt emne i den kommende valgkamp. Der er brug for højere ambitioner for uddannelserne som det vækstlokomotiv, de er for fremtidens velfærd. Danmark bliver et rigere samfund gennem kvalitetsuddannelser. Omvendt udtørrer besparelser på uddannelse den vigtigste kilde, vi skal leve af i morgen.