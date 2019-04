Sommerhusejere om dige: På tidspunkt vil vi uden tvivl få moder naturs kræfter at føle

Læserbrev: Binderup og Grønninghoved strande kan nu få lov at overleve, og området kan komme til at blomstre op i en grad, som vi ikke havde turdet håbe på for blot få år siden.

For ti år siden investerede vi vores sparepenge i et skønt lille sommerhus på Bakkevej i den forhåbning, at pengene ville være godt anbragt. Siden har vi næsten fortrudt denne beslutning, fordi vi kan se, at strandene forsvinder og vandstanden stiger stille og roligt - MEN også sikkert.

Der er ikke nogen tvivl om, at vandet med tiden vil ødelægge området, det er allerede godt i gang, især ud for Bakkevej er der sket en tydelig erosion af stranden, nok cirka 10-15 m i løbet af de sidste 10 år. Men også andre dele af strandene er blevet tydelig kortere for eksempel ud for Binderup Strandpavillon og butikken. I tillæg er der prognoserne, som forudsiger oversvømmelser og ødelæggelser af værdier, der langt overstiger prisen for et dige. Tilkørselsforholdene vil på et tidspunkt delvist forsvinde, også for nogle af de sommerhuse, der ligger over 2,2 m over havet. Dette er fakta.

Så kan vi sætte os ned og håbe, at klimaforandringerne aftager, eller vi kan handle. Hvilket valg skal vi tage? For os er valget utroligt let, vi bor under 2,2 m over havets overflade, så på et tidspunkt vil vi uden tvivl få moder naturs kræfter at føle. Er dette ligegyldigt for de sommerhusejere, der bor højre oppe?

Hvis vi havde boet højere "og haft vores på det tørre", ja så ville vi også have valgt at støtte op om en sandklitdige løsning. Økonomisk er det overskueligt, især da for dem, der har sommerhuse højere oppe end 2,2 m.

For os at se giver løsningen følgende fordele: Reduktion af skaderne i forbindelse med oversvømmelser og havvandstigningerne. Bevarelse af tilkørselsforholdene for alle sommerhuse i området. Et eftertragtet strandmiljø - Costa del Binderup/Grønninghoved. Bevarelse af havudsigten selv fra de sommerhuse der ligger aller lavest (2,2 m over havet er jo ikke 2,2 m over strandens nuværende niveau, men mere noget i retning af 60-90 cm). En mærkbar stigning af ejendomsværdien især på sommerhusene under 2,2 m over havets overflade, men bestemt også på resten. Lettere udlejningssituation - turisterne vil blive tiltrukket, og ja der vil komme flere mennesker på stranden, og det vil blive kompenseret af mere plads-forstrand på 70 m. Så ikke noget problem. Grundlag for bedre indkøbsmuligheder af dagligvarer, samt en restaurant el. noget tilsvarende

Selvfølgelig skal der etableres handicapløsninger, ligesom man også skal kunne få sin båd i vandet. For os at se kan det kun gå for langsomt at komme i gang med at bygge et sandklitdige.