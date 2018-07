Som en moderne Don Quixote tog jeg kampen op mod et privat parkeringsselskab - dømt til at tabe, men alligevel..

Jeg har fået en parkeringsbøde. Rettelse: Jeg har fået en "kontrolafgift". Det lyder mere harmløst. Parkeringsselskaberne vil gerne opfatte sig selv som servicevirksomheder, men reelt drejer det sig for dem om at udskrive så mange bøder som muligt. Hvad enten de hedder EuroPark, CarPark, ParkZone eller noget helt fjerde med "Park", udskriver de bøder på 750 kroner på samlebånd. Det ved enhver. Det nytter ikke noget at klage. Heller ikke i de tilfælde, hvor bøderne er åbenlyst urimelige. Alligevel tog jeg kampen op mod ét af de private parkeringsfirmaer. Jeg tog den for min egen skyld, men jeg tog den også for din skyld, kære læser! Jeg nævner ikke navnet på firmaet her, men lad os kalde det "Park".

På en strålende solskinseftermiddag parkerede jeg min SAAB fra 2002 i centrum af Odense på det privatejede firma Parks parkeringsareal. Efter at have aktiveret mit kreditkort placerede jeg parkeringsbilletten i forruden. Synlig og let læselig udefra. Helt forskriftsmæssigt. Bilen holdt som den skulle - inden for båsen. Der kunne umuligt være noget at komme efter. Da jeg skulle tage afsked med Parks private territorium i Odense ca. to timer senere, begyndte uregelmæssighederne. Automaten ville ikke acceptere mit kreditkort. Systemet var tilsyneladende ude af drift. Jeg ringede derfor til Park. Telefonnummeret stod på automaten. Desværre ringede jeg uden for åbningstiden. Nu opdagede jeg kontrolafgiften! En lang, smal og giftiggul papirstrimmel i forruden bag vinduesviskeren. En bølge af indignation skyllede gennem kroppen ved synet. På strimlen stod et telefonnummer. Her kunne man indtaste kontrolafgiftens løbenummer, hvis man ville gøre indsigelse. Det gjorde jeg omgående. Samme aften mailede jeg en skriftlig indsigelse til Park.

Der kom svar fra Park allerede dagen efter, selvom det var lørdag: "Hej Mikael", sådan indledte Parks juridiske sagsbehandler sin mail. Jeg blev en smule klogere. Det kreditkortnummer, der stod på billetten var et andet end mit. Heller ikke det påstemplede klokkeslæt svarede til det tidspunkt, jeg havde parkeret. Mon ikke den billet, som jeg havde anbragt i forruden, havde ligget i p-automaten i forvejen? Jeg skrev tilbage til min sagsbehandler under overskriften "Hej M****" - hvorfor ødelægge den uformelle stemning? Jeg fremlagde min teori om billetten og spurgte, om systemet havde været ude af drift, mens jeg parkerede. Jeg skrev, at jeg havde handlet i god tro og vedlagde som dokumentation skærmdumps af mine opkald til Park. Til sidst gjorde jeg opmærksom på, at jeg selvfølgelig gerne ville betale for to timers parkering. Jeg appellerede med andre ord til den sunde fornuft og lagde op til, at der kunne findes en rimelig løsning. Det kunne der ikke. Selvom min sagsbehandler også indledte sit næste svar med "Hej Mikael", ville hun hverken be- eller afkræfte, om systemet havde været nede, mens jeg parkerede. Hun forholdt sig heller ikke til min dokumentation for at have handlet i god tro. Svaret indeholdt kun nogle helt irrelevante standardvendinger om skiltning. Bøden blev fastholdt.

Hvad ville du have gjort, kære læser? Mon ikke du havde opgivet kampen senest her? Måske havde du endda betalt bøden med det samme. Det gælder jo om at ryste nederlagene af sig og komme videre, ikke sandt? Kære læser, der er noget, du må forstå. Jeg er anderledes. Nogle vil kalde mig en irriterende principrytter, som ikke forstår at vælge sine kampe med omhu. Hvad kan det nytte at kæmpe mod vejrmøller og parkeringsbøder? Selv betragter jeg mig - hvor gammeldags det end kan lyde - som en mand af ære. Jeg valgte at kæmpe videre. Jeg gjorde i en sidste mail til Park opmærksom på, at jeg betalte bøden - ellers risikerer jeg at blive registreret som dårlig betaler - men at jeg agtede at gå videre med sagen. Svaret fra min sagsbehandler i Park kom om søndagen - tænk, de arbejder også om søndagen! - "Hej Michael". Hun kunne ikke længere stave til mit fornavn.

Nå, men kampen gik jo videre. Først ringede jeg til Forbrugerombudsmanden. Denne tilsynsmyndighed beskæftiger sig dog mere med markedsføring end med parkeringsbøder. En venlig medarbejder henviste mig til Center for Klageløsning, en upartisk instans, der skal bistå forbrugere og virksomheder med at finde en fælles løsning på et problem. Det lød fint. Måske kunne Park og jeg mod alle odds få en fin dialog med centret som mediator. Jeg var klar! Problemet var bare, at Park tilsyneladende ikke havde base i Danmark. Det fremgik af de mange sager, der var blevet ført mod firmaet. Jeg blev i stedet henvist til den europæiske afdeling af Center for Klageløsning. Da jeg langt om længe kom igennem til en venlig medarbejder her, kunne hun hurtigt konstatere, at Park har base i Danmark. Hun kunne både nævne CVR-nummer og firmaets adresse i hovedstadsområdet.

Tilbage til den danske afdeling! Da jeg omsider fik en medarbejder i tale, fik jeg at vide, at klagerne alligevel endte i den europæiske afdeling, men jeg kunne jo bare oprette en sag online på hjemmesiden forbrug.dk. Det koster kun 100 kr. Det er meget nemt, sagde medarbejderen venligt. Det har jeg fået nogle timer til at gå med, for det er faktisk ikke så nemt endda. Parkeringsbøder figurerer ikke som en selvstændig klagemulighed. Når man opretter en sag, skal man derfor klikke på det emne, der ligner mest, f.eks. "bil" eller "transport". Men jeg kom alligevel ikke rigtigt ud af stedet. Ny opringning til Center for Klageløsning. Ny ventetid. En ny venlig medarbejder - som gjorde mig opmærksom på, at der er en nedre grænse på 1.000 kr. i klagesager. Det kunne man godt have fortalt mig noget før. Min bøde var jo "kun" på 750 kr.

Den 1. juli blev der - som noget helt nyt i Danmark - etableret et uvildigt klagenævn, der skal tage sig af parkeringssager. Kampen er måske alligevel ikke forbi? Jo for mit vedkommende er den: Nævnet behandler kun klager over bøder, som er udstedt efter den 1. juli. Nu må du tage over og føre kampen videre, kære læser.