Som at skyde sig i foden lige før en løbetur

Besparelser: Det er ikke let at løbe med en skadet fod. Det er heller ikke let at uddanne unge mennesker til en verden, der kun bliver mere kompliceret og udfordrende, når uddannelsesstederne skal spare hvert eneste år.

Siden 2016 er både ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser blevet beskåret med to pct. årligt, det såkaldte omprioriteringsbidrag. De årlige nedskæringer fortsætter ifølge finanslovsforslaget helt frem til 2022.

De penge, der spares på uddannelse, forsvinder ud af sektoren. Det betyder, at hele undervisnings- og uddannelsesområdet i 2019 kommer til at spare i omegnen af 3 milliarder. I 2021 vil besparelsen være steget til anslået 4,3 milliarder kroner. Selvfølgelig har det alvorlige konsekvenser for uddannelserne og for de studerende - og dermed i sidste ende for borgerne.

Eksempelvis oplever tre ud af fire sygeplejestuderende at få for lidt undervisning i medicinhåndtering. Knap halvdelen får generelt for lidt vejledning og feedback på skriftlige opgaver. De studerendes egen vurdering af uddannelsens kvalitet er ikke imponerende høj.

Alt dette øger risikoen for at de studerende dropper ud, og frafald er det samme som penge smidt ud af vinduet.

Professionshøjskolerne uddanner fagprofessionelle inden for sundhed, sygepleje og undervisning. Besparelser på disse uddannelser betyder dårligere sygeplejersker, lærere, pædagoger, it-folk, ergoterapeuter og mange flere faggrupper.

Uddannelse er en investering i fremtiden. Vi ved, at investeringer i uddannelse fører til vækst og velstand i fremtiden, og vi ved at penge investeret i uddannelse tjener sig selv hjem i det lange løb.

Vi har brug for uddannelser med kvalitet - ikke besparelser.