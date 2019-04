Søvnløse nætter længe før den første F35 er lettet

Læserbrev: Uvisheden om fremtiden for Flyvestation Skrydstrups naboer giver søvnløse nætter, frygt for fremtiden og tærer på borgernes tålmodighed. Planerne for F35 flyene holder allerede flyvestationens naboer vågne, længe før flyene indtager startbanerne.

Staten kan planlægge indkøb af fly, men lægger ikke de samme kræfter i opgaven med at sikre flyvestationens naboer en berettiget afklaring på fremtiden. De skal vide, om de er købt eller solgt. Claus Hjorth må gøre op med de brudte løfter, og få sit ministerium til at fremlægge konkrete planer, så de implicerede naboer kan få en afklaring. Det er kun rimeligt og ordentligt.