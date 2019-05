Socialydelser. Til grin for egne penge

Læserbrev: Flere danske kommuner behandler i øjeblikket muligheden for at yde økonomisk støtte til forældre, der vælger at passe børn, der endnu ikke er nået den skolepligtige alder, i hjemmet. Tilskuddet kan være op til omkring 3500 kroner. Det eneste krav er, at man som forælder besidder tilstrækkelige danskkundskaber til at stimulere og udvikle barnets sprog.

Et eksempel: En slovakisk mand kommer til danmark og får arbejde i en kommune, der tilbyder støtten. Han henter kone og tre børn herop. For unionsborgere er sprokravet ikke gældende. Hustru får tre gange 3500 kroner om måneden for at passe børnene i hjemmet. Plus børnepenge. Herefter rejser hustru og børn hjem til Slovakiet, og så skal den danske stat fortsætte med at betale pengene til Slovakiet.

Det er i mine øjne helt vanvittigt.

Vi er til grin for vores egne penge, og jeg vil have endnu et EU-forbehold, et "velfærdsforbehold".