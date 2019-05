Sociale medier skal bøde for at give plads til trolde og tosser

På kant: Så fik vi en Rasmus Paludan.

Og mere end 20.000 underskrifter på, at han skal have lov til at stille op til Folketinget.

Historien går, at han har opnået det ved at papegøjesnakke en række simple, provokatoriske og - i mine øjne - hjerneforvirrede one-liners. Og parret dem med skolesketch-agtige YouTubeklip af samme skuffe.

Det hele rettet i første omgang mod børn og helt unge mennesker, der så har delt og videreformidlet hans primitive og viden-forladte synspunkter. Og voila, så hopper over 20.000 danskere med på vognen.

Jeg er bange for, at det langt fra er hele forklaringen. Som tilfældet også var med valget af Trump, Brexit og en række andre uforklarlige afstemninger og holdningsændringer i den vestlige verden. Jeg tror hverken, at Putin, Xi eller andre af verdens 'troldefædre' har blik på Rasmus Paludan. Men de har et blik på den mulighed, de nye sociale medier har givet dem. Nemlig muligheden for at svække de succesrige vestlige demokratier indefra. Og det gør de i stor stil. Og vi har svært ved at forsvare os.

Jeg forstår egentlig ikke hvorfor. Denne form for kamp har stået på, siden demokratierne opgav censuren og dermed satte gang i den tanke- og vidensudveksling, der er grundlaget for vores succes. Og hver gang har vores svar været det samme: Udgiveransvar. Det er ganske simpelt. Den der reelt ejer og tjener penge på en platform, der kommunikerer med andre mennesker, er ansvarlig for det, de bringer på deres platform. Med mindre en identificérbar og navngiven person aktivt selv tager ansvaret på sig i forbindelse med det, vedkommende skriver eller siger på platformen.

Og det er jo ikke svært at finde ud af, hvem udgiveren er på Google, YouTube, Facebook og andre sociale medier. Det er den, der scorer de enorme annonceindtægter, der er ved at tage livet af vores gode demokratiske og ansvarlige traditionelle medier.

Ja, det vil blive meget dyrt for de sociale medier at vide og kontrollere, hvad der sker på deres platforme. Og hvad så? Det er det også for vores aviser, bøger, blade, radio og tv. Det er en del af forretningen. Og så kunne det jo også være, at vi fik en mere lige konkurrence på alle type medier. Udgiveransvar - helst på europæisk eller verdensplan - det kan kun gå for langsomt.