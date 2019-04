Snæbeljubel

Læserbrev: Det er glædeligt, at snæbelbestanden omsider er for opadgående i Vidåen og Ribe Å, efter at der var blevet råbt vagt i gevær i flere år.

Selv om ingen vil sige det, er jeg overbevist om, at det i første række er indsatsen mod skarven - en fugl, som ikke hører hjemme i Sønderjylland overhovedet - der har gjort udslaget.

Nu må vi håbe, at Varde Å får snæblen tilbage. Her er der i hvert fald hverken sluse eller spærringer til hindring for bestanden. Men håb alene gør det ikke. Skarven må skydes bort fra farvandet omkring Langli og andre for denne glubske fugl nærliggende jagtmarker.

Dette kan vise sig at blive svært, når man betænker, hvor overbevist fuglelobbyen er om deres fjedrede vens uskyld og hellighed. Men det er givetvis en betingelse, hvis vi som danskere skal påtage os ansvaret for at opretholde en art, der stadig er på nippet til at uddø.