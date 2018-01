Slut med nationale partier? Nej tak til ALDE, EPP og ECR

Europavalg: Forestil dig stemmesedlen til europaparlamentsvalget næste år: Udenlandsk klingende navne side om side med danske navne og ledsaget af partier som ALDE, S&D, EPP eller ECR i stedet for Dansk Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne eller Radikale Venstre.

Det kan blive virkelighed, efter et flertal i EU-Parlamentet 23.januar gav opbakning, at der til næste europaparlamentsvalg næste år kan fremgå fælleseuropæiske partier på stemmesedlen i Danmark.

Anledningen til debatten om at opstille såkaldte fælles europæiske partier er, at briterne, efter Brexit, efterlader 73 medlemmer (ud af 751) af EU-Parlamentet. Og der vil et flertal i EU-Parlamentet bruge nogle af disse pladser til fælleseuropæiske lister.

Dette er blot et endnu et skridt på super-føderalisternes vej mod Europas forenede stater. I Dansk Folkeparti vil vi have dansk indflydelse og nationale partier - ikke fælleseuropæiske lister.