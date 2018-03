Slip for støj og sygdom: Sæt vindmøllerne op på havet

Vindmøller: Kræftens Bekæmpelse har i fem år arbejdet med en undersøgelse, der skulle fastlægge sammenhængen mellem vindmøllestøj og sundhed.Man har nu offentliggjort første del af denne undersøgelse, hvorom undersøgelseslederen Mette Sørensen udtrykte, at den ikke vil vise noget endegyldigt. Lægeforeningen kalder undersøgelsen en eklatant misforståelse. Mogens Lytken Larsen, overlæge og adjungeret professor på Aalborg Universitet, skriver, der vil gå mange år, før man vil se den fulde effekt af vindmøllenaboskab.

Alligevel venter vindmølle-Danmark spændt på resultatet.

I første del af undersøgelsen har man fundet, at alle patienter, der har været indlagt eller er døde af blodpropper i hjerte eller hjerne og som i løbet af de sidste fire dage op til denne hændelse, havde været udsat for ekstra kraftig vindmøllestøj.

Man finder, at der blandt naboer, der udsættes for mere end 15 dB indendørs, er 2,5 gange så mange, der indlægges eller dør af en blodprop.

Undersøgelsen viser også, at når støjen udendørs overstiger 42 dB, øges antallet af blodpropper i hjernen, men antallet af hjertetilfælde mindskes.

Umiddelbart synes der at være nogle bemærkelsesværdige slutninger her.

Vi ved, at blodpropper eller forkalkning af blodkar opbygges gennem 10 til 15 år. Så når man her konkluderer, at det kan ske på fire dage, må det skyldes, at vindmøllestøj er langt farligere end antaget, eller måske nærmere, at de aktuelle møller nok har stået der længere end fire dage.

Man finder til gengæld, at almindelig vindmøllestøj over 42 dB mindsker antal tilfælde af hjertetilfælde. Forfatterne overvejer endda kortvarigt i denne internationalt anerkendte artikel, at højere støj kunne være beskyttende mod hjertetilfælde, men besinder sig hurtigt til at konkludere at dette fund nok var en fejl.

Man konkluderer derimod, at hvis støjgrænserne mindsket med 8 til 10 dB, ses der ingen effekt på helbredet.

Studiet fandt, at høj indendørs natlig forekomst af lavfrekvent vindmøllestøj er forbundet med øget risiko for både hjerteinfarkt og for slagtilfælde. Det har man vidst var gældende for trafikstøj, men nu er det også bevist at være gældende for vindmøllestøj.

Det, der journalistik set kunne være af interesse, var, hvordan sådant resultat kan munde ud i en overskrift i 40 aviser om, at vindmøllestøj ikke giver blodpropper. Det kunne også undre, hvordan man kan tolke dette som videnskab, og endelig hvorfor man har arbejdet i fem år med et projekt, som selv projektlederen med rette har forudsagt ikke ville give svar.

Biler skal udføre afgasningsprøver og crash tests, og babysutter skal fremvise test for ftalater, mens det i forbindelse med vindmøller er forbrugerne, der skal løfte bevisbyrden.

Storm P. skrev om hønseavl, hvor han beskrev talrige sindige metoder til opsamling og kogning af æg samt strikkeopskrifter til halstørklæder, så hønerne ikke fik snue. Men endte med at konkludere, at det var enklere og billigere at købe æggene i brugsen.

I stedet for at bøvle med støjproblemerne er det i dag både billigere og enklere at sætte vindmøllerne på havet.