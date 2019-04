Skudt forbi

Læserbrev: I JV-Weekend den 20. april skrev Kim Dahl Nielsen, politisk redaktør i JydskeVestkysten og politisk analytiker på TV Syd følgende:

"Det var opsigtsvækkende - og så alligevel ikke, da Danfoss i sidste uge havde inviteret 25 folketingskandidater til Nordborg for at påvirke dem inden det kommende valg".

Jeg var en af de 25 folketingskandidater og vil blot i al stilfærdighed gøre Kim Dahl Nielsen opmærksom på, at han ikke rammer skiven, når han skære alle 25 kandidater over en kam.

Hvis Kim Dahl Nielsen ville læse socialdemokratiets udspil "Danmark skal igen være en grøn stormagt" fra 3. maj 2018, vil han på side 18 og 19 kunne læse, at vi allerede der havde energieffektivisering på dagsordenen og at danske virksomheder er en vigtig brik for at opnå vores ambitiøse energieffektiviseringsmål.

Så for mit vedkommende sparkede Danfoss en åben dør ind, hvis hensigten var, som Kim Dahl Nielsen postulerer, at påvirke mig som folketingskandidat.