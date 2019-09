Skrot gammel fjernvarme

Læserbrev: Jeg beder læserne forestille sig en havevandslange med så mange huller, at halvdelen af vandet løber ud i kloakken, inden der kommer vand frem til det træ, som skal vandes. Nogenlunde dette billede kan overføres til fjernvarmesystemer, som er over 40 år gammel.

De fjernvarmerør der blev gravet ned i gaderne dengang, taber over halvdelen af varmen inden forbrugerne får varme i radiatorerne. Det er et kæmpe varmespild og bidrager ikke just til et godt CO2-regnskab, idet der afbrændes kul, gas og biomasse i alt for store værker, for at dække forbrugernes varmebehov.

Mange boligejere vil gerne energirenovere deres bolig, især når de får varmeopgørelsen. Desværre indeholder varmeopgørelsen en stor post til vedligeholdelse af de 40 år gamle rør i gaderne og dette kan en energirenovering ikke ændre på, og dermed er der ingen fortjeneste i at energirenovere.

Tiden er løbet fra disse gamle fjernvarmesystemer og der burde indføres en skrotningspræmie til de stavnsbundne boligejere. Der gives jo også skrotningspræmier til gamle brændeovne, oliefyr og gamle biler, som alle tilsviner vores dagligdag.

Boligejerne kan så installere de meget mere klimavenlige og energibesparende anlæg ved boligen og samtidig undgå de store energitab, de havde før.

Danmark ville med en skrotning af gammel fjernvarme, komme meget tættere på de opsatte klimamål.